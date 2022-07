Creix l’interès per estudiar a la UdG de la «Girona, Ciutat Universitària»

Històricament, des del seu naixement fa més de tres dècades, la consolidació de Girona com la «Ciutat universitària» del cartells es topava amb la proximitat i el poder d’atracció dels grans centres universitaris de Barcelona. Ara, passada la pandèmia, la Universitat de Girona acaba de batre el seu rècord de sol·licituds per aconseguir una plaça en el que des de la UdG s’interpreta com l’efecte del boca a orella davant «la satisfacció dels estudiants per la qualitat de l’ensenyament, que està a l’altura de qualsevol altra universitat, i la proximitat dels equips docents en aules no massificades en una ciutat on és fàcil fer vida universitària».

Dimecres passat, el dia que es van conèixer les notes de tall per entrar a les universitats catalanes, la Universitat de Girona ja tenia 3.848 estudiants amb la plaça assegurada per poder matricular-se i començar el curs vinent en alguna de les més de seixanta titulacions que s’ofereixen al centre gironí. La xifra més elevada de la seva història, un 15% més que fa quatre anys. Amb una pandèmia pel mig, la UdG ha passat de tenir 3.552 assignacions el juliol del 2018 a 3.848 aquest. Un creixement que més enllà dels atractius de Girona com a ciutat universitària, també s’explica pel prestigi que ja havien agafat a la UdG alguns dels estudis més sol·licitats després de la pandèmia - Medicina, Infermeria o Psicologia - o per la bona feina de promoció que s’ha fet des de centres com l’Escola Politècnica o la Facultat de Lletres. «Hi ha alguns graus, sobretot els de Salut, però també turisme, i algunes enginyeries, que han tingut la capacitat de destacar en l’àmbit estatal», argumenta el vicerector de Comunicació de la UdG Salvador Martí. El també catedràtic de Ciència Política considera que «la qualitat de la docència, la visibilitat de la recerca o la cada vegada relació més estreta amb el territori, a través de les Càtedres, o amb els instituts de Batxillerat» són alguns dels altres motius d’aquest creixement que està experimentant la UdG en les preferències dels futurs estudiants.

Un creixement que, des del punt de vista del vicerector de Docència, Josep Maria Serra, és «difícil d’interpretar sense tenir en compte l’evolució que hi ha hagut en els dos anys anteriors a causa de factors lligats a la pandèmia». Serra es refereix al fet que, durant els anys 2020 i 2021, la xifra d’estudiants es va mantenir estable amb la quantitat, ja no de places d’assignades sinó de matriculats reals, una mica per sota dels que hi havia abans de la pandèmia. Ara, en canvi, amb el retorn a la normalitat «hem augmentat el nombre de sol·licitants» i també, apunta Josep Maria Serra, «en Màsters estem notant un augment més que notable de preinscrits». En tot cas, fins a l’octubre no hi haurà la confirmació que aquest creixent interès per la UdG acaba desembocant en un augment significatiu del nombre d’estudiants matriculats en el conjunt de Graus i Màster.

La recent publicació del rànquing de la «Fundación Conocimiento y Desarrollo» situa la UdG entre les quinze millors universitats de l’estat. Amb especial brillantor als estudis de Química, els millors d’Espanya entre els avaluats per aquest rànquing. Una mostra més del que, segons Salvador Martí, és fruit d’algunes de les «propostes del Pla Estratègic, com internacionalització, transferència o recerca de qualitat; apostes de la UdG que estan incrementant la seva credibilitat». Una credibilitat que, a poc a poc, fa créixer l’interès per estudiar aquí dels estudiants de les comarques gironines i la primera corona del voltant (Osona, Maresme...); però també cada cop més de joves provinents de l’àrea de Barcelona.