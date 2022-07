«He volgut representar tota la ciutadania de Salt al cartell»

D’on va sorgir el seu interès per la il·lustració?

És una passió que tinc des de petita. Sempre que em preguntaven què volia ser de gran deia il·lustradora. Ve de tenir llibres d’àlbums il·lustrats a casa i em vaig fer molt fan de copiar els dibuixos dels llibres i mirar tots els detalls.

Què la va portar a fer el cartell de les festes de Salt?

Em vaig presentar, en part, perquè treballo al Viver de Salt i la tècnica del Viver em va dir que es feia el concurs. Ja estava una mica al cas d’altres anys i vaig decidir presentar-me.

He escoltat que va haver de fer el cartell d’amagat, és veritat?

Clar, aquí al Viver hi ha l’àrea de cultura de Salt i no era molt anònim si ho feia aquí. Jo estic en un lloc on tothom veu en què treballo i vaig haver d’anar a casa a fer-lo perquè si tothom ho veia perdia totalment l’anonimat i clar, no era parcial.

D’on va sorgir la idea?

Vaig fer moltes proves, però totes en la mateixa línia: com representar tota la ciutadania de Salt. Trobo que és una característica principal que té, la diferencia de cultures, orígens, color de pell… a mi m’agradava valorar-ho.

Volia representar aquesta convivència de la diversitat cultural?

Sí, trobo que últimament hi ha un discurs d'odi en el món en general. Un cartell tampoc canvia res, però és un recordatori als carrers de com d'idíl·lica podria arribar a ser la població, com un desig d'allò que hauria de ser, perquè ni Salt ni Girona, ni moltes poblacions, són segures, o còmodes, per a tothom.

Què pensa de qui té una visió basada en prejudicis de Salt?

Realment passa molt. Com que no coneixen els carrers de Salt i no veuen què hi ha realment, es generen prejudicis i certa por a tota la gent immigrant i relacionen immigrant amb violència al carrer, criminalització, inseguretat… En canvi, jo vaig pel carrer i m’adono que no és així, que tenen els seus problemes com jo i estan fent la seva vida.

Què va significar que triessin el seu cartell?

Primer de tot em va fer molta il·lusió perquè aquesta professió d'il·lustradora és molt dura i tots els mèrits són benvinguts. Són petits passos cap el que m'agradaria que fos algun dia la meva professió, la que em dona de menjar. Qualsevol projecte que acabi sortint bé i que a sobre tingui una recompensa econòmica, significa un pas en la direcció correcte.