La portaveu socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, diu que sorprèn que a l’Ajuntament encara hi hagi factures del servei de bus nocturn de Fires corresponents als anys 2018 i 2019 que no han estat tramitades. Ha lamentat el «desgavell» de l’equip de govern.

Al ple del passat dilluns hi anava la tramitació d’un procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit per fer el pagament d’aquestes factures de Transports Elèctrics Interurbans SA (TEISA) pel servei del bus de Fires, però finalment aquesta part del punt va ser retirada.

Sílvia Paneque ha explicat que el que primer sorprèn és que aquestes factures s’hagin intentat pagar amb romanents del 2021 «que va ser un any pandèmic i post-pandèmic en el qual hagués estat més lògic que no hagués sobrat cap recurs econòmic perquè hi havia moltes necessitats».

Al 2021 ja es va reservar un crèdit per a aquesta finalitat, segons ha explicat la portaveu del PSC, «en un intent d’intentar donar solució a aquestes factures penjades». El govern va intentar regularitzar la situació sostenint que responia a un conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, però un informe de l’Assessoria Jurídica ho va fer impossible perquè va assenyalar que no es pot fer la regularització amb un conveni.

Paneque va lamentar el «desgavell» en molts temes contractuals i ha demanat una solució per a aquestes factures en concret.

En relació a les situacions contractuals indegudes, «només cal recordar, per exemple, la quantitat de contractes que no es renoven o tramiten dins els terminis legals que corresponen i que acaben generant situacions de contractes verbals, nuls, o bé amb el pagament d’indemnitzacions per serveis prestats fora de contracte, com en els casos recents de les escombraries, o el contracte de la cura de l’arbrat amb el Centre Verd Girona», va afegir.