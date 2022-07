La Cursa de la Dona de Girona es prepara per celebrar la seva novena edició i ja ha obert les inscripcions, que es poden fer per internet. Després de dos anys de virtualitat amb motiu de la pandèmia, la prova esportiva recupera el format presencial i l’objectiu de mobilitzar el major nombre de població femenina de la demarcació. La data escollida és el diumenge 9 d’octubre.

«Un any més, la cursa manté el seu esperit de promoció dels hàbits saludables i la pràctica de l’activitat esportiva entre el col·lectiu femení», afirma el regidor d ‘Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que assetgura que «tenim moltes ganes de tornar a veure el caliu dels entrenaments precursa que es varen iniciar ja en la primera edició i que any rere any creixien en nombre de participants». Els entrenaments previs gratuïts per preparar la cursa començaran el dimecres 10 d’agost i es faran cada setmana fins al dia de la cursa. El punt de trobada serà el pavelló de Fontajau (19:45 per a caminadores i 20.00 per a corredores).

El preu de la cursa és de 9 euros fins al 22 de setembre. A partir de llavors, la inscripció costarà 11 euros i, la setmana prèvia a la prova, a partir del 3 d’octubre, serà de 15 euros