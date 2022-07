El grup «Unim Salt» va anunciar ahir que es presentaran a les eleccions municipals del mes de maig sota el paraigües d’Independents de Catalunya, una coalició de partits polítics o agrupacions municipals de diversos municipis i comarques de Catalunya. Es defineixen com un «grup divers i pluricultural, tal com ho és Salt». Els promotors del grup asseguren que es presenten «cansats de sigles politiques que limiten les gestions municipals» i que a «Unim Salt es respecten les ideologies de cada membre perquè la gestió a nivell municipal s’ha de fer de manera diferent, sempre en benefici dels seus habitants i sense mirar per assumptes partidistes». En el seu comunicat, el nou grup no va fer públic qui serà el seu candidat a l’alcaldia.