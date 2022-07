Cinc vehicles han acabat cremats aquesta matinada al pàrquing del parc del Migdia de Girona. A banda, vuit més també han patit afectacions per l'alta temperatura.

El foc s'ha produït poc després de les dues de la matinada, al carrer de les Casernes i Pau Vila i Dinarés de moment l'origen de les flames es desconeix.

Tots els vehicles cremats -quatre cotxes i una furgoneta- estaven aparcats un al costat de l'altre, en bateria. Les flames s'han anat desplaçant d'un a l'altre fins a l'arribada dels efectius d'emergències.

Els Bombers hi han actuat amb tres dotacions i al cap d'una hora han donat el foc per extingit i el servei per finalitzat.

Aquest incendi ha despertat veïns que hi ha per la zona i algun d'ells ho ha immortalitzat a les xarxes socials:

Les altes flames i la proximitat dels arbres feia témer el pitjor i finalment, són quatre els vehicles cremats i vuit més d'afectats.

A lloc també s'hi ha desplaçat la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra.

Aquest incendi es troba sota investigació policial, de moment se'n desconeix la causa però Mossos té oberta una investigació davant la sospita que hagi estat intencionat.

Avui el matí diversos afectats i veïns comprovaven les afectacions del foc de vehicles.

Ahir va haver-hi un altre foc, en aquest cas al barri de Sant Eugènia amb algun cotxe afectat. En aquest cas però tot va començar en un foc de contenidors i no seria el cas d'avui.