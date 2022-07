El Pla de Transició del Treball és una de les modalitats del Programa de Formació i Inserció de l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració del Departament d’Educació, per als nois i noies que no assoleixen el Graduat d’ESO. Els principals objectius del programa són proporcionar a l’alumnat les competències i la formació bàsica i professional per incorporar-se al món laboral, i aconseguir la seva reincorporació al sistema educatiu a través de l’accés directe als cicles formatius de grau mig.

Aquest any, han participat al Pla 69 joves, dels quals un 72,54 % ha finalitzat el curs i, d’aquests, un 92,14 % ha trobat feina o s’ha inscrit en una nova oferta formativa.