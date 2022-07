«Admeten que la rampa no compleix la normativa, però en un any no han fet res»

Un dissabte al matí, tornant cap a casa amb el carro de la compra, la Sònia Cat va caure baixant la rampa que hi ha just abans del passatge que porta des de la plaça Josep Pla fins al carrer Nou. «Em va trencar el coll de l’húmer, em van haver d’operar per posar ferros i clau, vaig estar sis mesos de baixa i un any de recuperació, però encara no puc aixecar del tot el braç i tinc dolors per dormir», explica Cat que, més d’un any després d’aquella caiguda, es planteja emprendre accions legals contra l’Ajuntament de Girona que li ha admès, per escrit, que la rampa no compleix «els mínims establerts per la normativa d’accessibilitat». En la mateixa resposta, des de la regidoria d’Urbanisme i Activitats li van respondre a Sònia Cat que «l’accessibilitat de la connexió» entre la plaça Josep Pla i el Carrer Nou ja estava «garantida per altres indrets».

«Jo no tenia cap intenció de denunciar, però que després de més d’un any la rampa segueixi igual, sense cap millora, i que em diguin que ja puc passar per altres entrades de la plaça fa que m’ho estigui repensant», explica Sònia Cat que va patir la caiguda el 12 d’abril del 2021 i avui, quinze mesos més tard, «encara tinc dolors al braç, sobretot per dormir». Centrada en la seva recuperació, la van operar el dia 21 d’aquell mateix mes i va estar sis mesos de baixa laboral, havia deixat de banda la possibilitat de presentar qualsevol tipus de reclamació a l’Ajuntament de Girona fins que va tenir la confirmació que la rampa no complia la normativa i que, tot i això, des del govern municipal no s’ha fet cap pas per solucionar aquesta mancança. «Mesos després de l’operació em vaig trobar pel carrer una regidora de Guanyem Girona, la Cristina (Andreu), i li vaig explicar el que m’havia passat i que no volia denunciar l’Ajuntament, però sí que la rampa s’arreglés», detalla Cat que, setmanes més tard, es va tornar a trobar Andreu pel carrer i la regidora de Guanyem li va explicar que havia consultat el tema amb els tècnics municipals i aquests li havien explicat que, efectivament, la rampa del passatge entre el carrer Nou i la plaça Josep Pla «no complia la normativa».

La confirmació d’Andreu va animar Sònia Cat a posar-se directament amb l’Ajuntament de Girona. Ho va fer a través de lla de la bústia d’avisos i suggeriments municipal. La resposta es va fer esperar unes setmanes, però, per a indignació de Cat, la resposta només va servir per corroborar el que li havia explicat Andreu: la rampa no compleix la normativa i així continuarà. «Donades les limitacions de la configuració de l’espai físic existent, no és viable la construcció d’una rampa que compleixi els mínims establerts per la normativa d’accessibilitat, ja que necessitaria un desenvolupament i amplada que no es pot encabir en aquest espai», es detalla en la resposta, per escrit i firmada com a Regidoria d’Urbanisme i Activitats, que va rebre Sònia Cat. «Malgrat» que, segons ells no sigui viable, en el mateix correu s’assegura que «els tècnics municipals estan estudiant el tema per si es pogués portar a terme alguna possible millora», però, i això és el que més ha fet enfadar a Cat, és que se li recorda que es pot entrar i sortir de la plaça Josep Pla per altres punts: «us informem que pel que fa a l’accés a la plaça i al carrer Nou es considera que l’accessibilitat està garantida per altres indrets».