La festa major de Salt ja ha començat oficialment. El tret de sortida l'han donat, aquest dijous 21, la Banda del Rec i Kinbédeball quan s'han reunit, a les nou de la nit, per anunciar el pregó de les festes d’enguany. Des del balcó de l’ajuntament del municipi, les dues entitats han mantingut una conversació molt dinàmica i divertida per iniciar aquesta jornada de celebracions. L’acte s'ha engegat, més o menys, una hora abans amb la cercavila de pregó amb els Amics dels Gegants de Salt, que han sortit de la plaça 1 d’Octubre i han arribat a la plaça Lluís Companys, davant de l’ajuntament. Això ha donat pas al pregó de les festes del 2022.

Primer de tot, Jordi Viñas, l’alcalde de Salt, ha sortit a presentar els pregoners. Ha aprofitat l’ocasió per destacar que «després de dos anys amb restriccions per fer front a la pandèmia, enguany hi tornem amb més il·lusió que mai», ja que, recordem, que és el primer any, des del 2020, que es poden celebrar les festes sense contratemps. Per donar pas als pregoners l’alcalde ha afegit sobre Kinbédeball i la Banda del Rec que «es tracta de dos exemples de la vitalitat associativa, cultural i social de Salt, una realitat que ens ha convertit en un referent i de la qual ens hem de sentir ben orgullosos».

Després de l’alcalde ja han agafat la paraula les dues entitats. A partir d’un discurs molt ben pensat, les dues associacions han fet un tomb per la seva història, des dels seus orígens fins a l’actualitat centrant-se, sobretot, en el fet que aquest any celebren el seu aniversari. Kinbédeball fa 25 anys que està en actiu des que, en el 1997, una colla d’amics que els hi agradava el ball van decidir unir-se i crear aquesta associació per portar a terme l’activitat que més els hi agradava. Per un altre costat, la Banda del Rec celebra el seu 20è aniversari, al principi eren quatre amics que tocaven per la cavalcada dels reis mags, però, el 2002, van acabar fundant l’entitat.

Per no caure en la monotonia i per aconseguir engrescar el públic també han explicat algunes anècdotes ben divertides i interessants. A més, d’una manera juganera, han demanat un espai per poder assajar, ja que la Banda del Rec comparteix una nau amb Els Diables d’en Pere Botero i Kinbédeball ha declarat que, després de 25 anys, quan s’acosta carnaval no tenen un lloc per assajar. Tanmateix, el més important que han volgut transmetre ha arribat al final del pregó. A través de les seves paraules han expressat el seu amor per la música i el ball. Tant la Banda del Rec com Kinbédeball han compartit la seva passió i han animat a tots els saltencs i saltenques a unir-se a alguna de les tantes entitats que hi ha en el municipi.

Per acabar el pregó, les entitats han animat a tots els presents a engrescar-se i que, junts, donessin la benvinguda a la festa major de Salt del 2022 amb ritme i alegria, a través de la música de la Banda del Rec i els balls de Kinbédeball. Kinbédeball ha finalitzat el seu discurs amb aquestes paraules «Per això avui és una gran diada ... i no per poder encetar la festa major... sinó per poder ballar juntes!». Pel seu torn, la Banda del Rec ha conclòs amb «Us convidem a començar la festa a ritme de SAMBA i acompanyar-nos perquè tothom s’engresqui i balli!» i junts han acabat amb un «Bones festes a tothom!» Un cop finalitzat el pregó hi ha hagut un espectacle pirotècnic i, llavors, ha estat el torn del correfoc Txiqui dels Diables d’en Pere Botero amb altres colles de diables convidades. Una novetat de les festes d’aquest any és que aquest dijous no hi ha hagut cap concert a l’Era de Cal Cigarro, però sí que s'han inaugurat les barraques. Això ha estat en mans de les entitats que hi participen i també de la Comissió de Festes. I així s'ha produït el preludi de la festa major, que s’allargarà fins al 26 de juliol.