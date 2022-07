David Mascort va posar aquest dijous punt final a la seva etapa com a alcalde de Vilablareix, després d’onze anys en el càrrec i dotze més com a primer tinent d’alcalde, deixant pas a Maite Tixis que ocuparà el càrrec fins al final de la legislatura, mentre el també secretari general del Departament d’Acció Climàtic continuarà «ajudant» els mesos vinents com a regidor d’hisenda. «Ens van presentar a les eleccions del 1999 amb la idea de transformar Vilablareix en un lloc millor on poder fer una vida completa; i ara, quan, miro enrere, només puc fer que sentir-me molt orgullós de tot el que hem fet», va explicar Mascort, que, parafrasejant a Pep Guardiola, va dir que «m’he buidat i necessito omplir-me» i, demanant disculpes, «plegar abans d’hora», però «necessito parar i dedicar més temps a mi i a la gent que més m’estimo».

Sobre els seus 23 anys a l’Ajuntament de Vilablareix, David Mascort va destacar les «formes» perquè «sempre hem anat de cara, declarant en el programa en el qual volia fer ERC de Vilablareix i rendint comptes al final de cada legislatura». «Encara que costi de creure, dedicar la meva vida al meu poble tots aquests anys m’ha fet immensament feliç», va assegurar Mascort que va tenir un agraïment per a tots els treballadors de l’Ajuntament i per a la gent del grup d’ERC de Vilablareix perquè «aquesta és una feina molt dura i es pot fer si no estàs envoltat de bona gent». Després, sense poder evitar emocionar-se i que se li escapessin les llàgrimes, David Mascort va tenir un «agraïment infinit» per als seus pares i per a la seva parella. El comiat de Mascort va reunir un nombrós públic a lAjuntament de Vilablareix, entre aquests la Conseller d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, per a qui el ja exalcalde treballa directament a la Generalitat.