El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Divisió de Trànsit de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra porten a terme durant els mesos d'estiu el dispositiu de trànsit 'Pas de l'estret', l'objectiu del qual és vetllar pels viatgers que durant els mesos d'estiu es desplacen per carretera en direcció al nord d'Àfrica. Entre d'altres, es controla que no hi hagi ni excés de càrrega, que hi hagi una correcta disposició de la mercaderia i dels viatgers, les condicions tècniques del vehicle i l'ús correcte dels elements de retenció del vehicle i dels sistemes de retenció infantil. Així mateix, s'informa sobre la fatiga en la conducció i sobre com s'han de disposar les mercaderies a l'interior del vehicle.

👮‍♂️ Continua en marxa el dispositiu Pas de l'Estret i avui @mossos ha interceptat aquest turisme amb estiba deficient i excés de pes.



📍 Ha estat en un control a l'AP-7, a l'àrea de servei del Gironès en sentit sud. El vehicle ha quedat immobilitzat.



La sorpresa ha arribat aquest dijous al matí, en què els Mossos han interceptat un turisme amb estiba deficient i excés de pes a l'àrea de servei del Gironès en sentit sud. El vehicle ha quedat immobilitzat.