La Policia Nacional ha detingut un dels propietaris d'una gestoria de Girona per fer contractes falsos per regularitzar estrangers. A més, també ha arrestat els 15 migrants que van pagar per aconseguir el permís fraudulent de treball.

El principal investigat realitzava els contractes laborals, des de la seva assessoria, a nom d'empreses que contractaven els seus serveis, sense que en tinguessin coneixement. Per tots aquests fets, els arrestats estan acusats d'un presumpte delicte d'afavoriment a la immigració il·legal i falsedat documental.

La persona que regentava l'assessoria de la ciutat de Girona és un ciutadà espanyol i l'acusen presumptament d'haver portat a cap fins a 15 contractes laborals falsos aprofitant-se del seu càrrec com a gestor, cobrant diferents quantitats de diners.

La investigació es va iniciar a finals de l'any passat després que a Comissaria Provincial de Girona de Policia Nacional tingués coneixement de diversos tributs impagats a la Seguretat Social en relació amb les cotitzacions de diversos treballadors de diferents empreses de Girona.

Quan les empreses van ser informades sobre els impagaments, és en aquell moment quan van manifestar que aquests treballadors no havien estat contractats per la seva empresa i ni tan sols coneixien aquestes persones. Per aquest motiu, des del cos policial va procedir a prendre'ls declaració com a víctimes en estar involucrats de manera indirecta en la falsificació de contractes laborals fraudulents.

Sense consentiment de les empreses

Fruit de la investigació, els agents van poder esbrinar que el gestor, responsable de la gestoria, realitzava contractes laborals a ciutadans estrangers irregulars per tal de regularitzar la seva situació a Espanya. Aquest utilitzava sense el seu consentiment el nom de les empreses amb les quals treballava la gestoria. Són de diferents sectors i el gestor s'encarregava d'administrar les empreses i, per tant, segons informa el CNP, tenia total accés als tràmits d'aquestes. La policia afirma que l'home va actuar fraudulentament en nom d'aquestes empreses per dur a terme els contractes laborals. Ell mateix s'encarregava de fer tots els tràmits documentals a nom de les empreses que tenien contractat els seus serveis, sense que en tinguessin coneixement.

Arran dels fets, la Policia Nacional va detenir la setmana passada el gestor i els 15 estrangers que van pagar per aconseguir un contracte de treball fraudulent, la majoria de nacionalitat marroquina, com a autors d'un presumpte delicte d'Afavoriment de la Immigració Il·legal i Falsedat Documental. La investigació ha estat portada per la Comissaria Provincial de Girona de Policia Nacional.