«No hi ha suficient espai per ampliar la rampa» i «la connexió accessible entre la plaça Josep Pla i el carrer Nou ja està garantida per altres entrades de la mateixa plaça». A preguntes de Diari de Girona, fonts de l’Ajuntament de Girona han repetit els mateixos arguments que la regidoria d’Urbanisme i Activitats havien respost per escrit a Sònia Cat.

«Admeten que la rampa no compleix la normativa, però en un any no han fet res» Aquesta veïna de Girona, tal com s’explicava ahir en aquest diari, va caure a la rampa del passatge entre el carrer Nou i la plaça Josep Pla. Una rampa que, segons admet l’Ajuntament, no compleix la normativa d’accessibilitat.