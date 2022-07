En el darrer ple municipal de Girona, amb un acord entre el govern municipal i el PSC, es va aprovar destinar 70.000 euros del romanent de tresoreria, mitjançant la tramitació de crèdit extraordinari, per fer la compra de les accions del soci privat de la societat mixta «Cementiri de Girona S.A.».

Recordant que el seu grup havia denunciat «el mal estat del cementiri en moltes ocasions durant els últims mesos». l a portaveu dels socialistes, Sílvia Paneque, va insistir ahir que «l’acord del PSC amb el govern té el compromís explícit de tenir el Cementiri Nou en molt bones condicions. Ara no ho està i fa temps que hi ha hagut deixadesa. El pacte ha de permetre recuperar la cura d’aquest espai i que sigui un lloc ben cuidat. Em sembla particularment important que el Cementiri Nou tingui unes bones condicions».

Paneque va recordar que les condicions de deficiència estructural i de conservació del Cementiri Nou són «evidents i no ha estat en bones condicions lamentablement».

«Sabem que hi ha hagut un problema amb els materials de construcció, que el formigó que es va usar es deteriora, com se’ns ha explicat, i és important posar fil a l’agulla immediatament per fer una actuació de consolidació i arranjament que deixi l’equipament en condicions acceptables», va assenyalar Paneque.

La portaveu del grup socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, va recordar que la gestió 100% municipal del Cementiri Nou ha de facilitar els arranjaments urgents que aquest cementiri necessita, així com adaptacions específiques per a diferents confessions religioses, «perquè Girona pugui tenir un servei municipal del Cementiri Nou on el traspàs de les persones es pugui fer també d’acord amb les seves creences».