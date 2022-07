L’enderroc dels pisos del carrer Universitat de Montpeller està aturat des que, el passat 7 de juny, es van tirar a terra el sostres dels dos locals dels baixos on s’hi havia instal·lat un dels antics propietaris impedint les obres de demolició. Des d’aquell dia que, l’Ajuntament de Girona va anunciar com el desllorigador del procés urbanístic que ha d’obrir una nova connexió del barri amb el parc del Migdia, no s’havia avançat més. Una aturada que, segons fonts municipals, està a punt d’acabar perquè s’ha aconseguit solucionar el problema que impedia culminar l’enderroc: la retirada del cablejat elèctric dels edificis vells. Una feina que ha d’anar a càrrec de la companyia, en aquest cas Endesa, i que ha obligat a canviar el projecte de l’empresa adjudicatària de les obres d’enderroc. El problema era que, abans de tirar a terra els edificis, calia que Endesa retirés el cablejat elèctric sense deixar sense fer malbé una línia que donar servei a més blocs d’habitatges del carrer. S’ha optat per soterrar aquesta línia, en una obra per la qual Endesa ja té el permís municipal, en una solució que permetrà que, en poc temps, es pugui completar l’esperat enderroc dels pisos.

Enderroc «interruptus» al Parc del Migdia La retirada del cablejat elèctric ha estat el darrer obstacle per poder enderrocar els pisos, però, des de la seva aprovació, el projecte no ha estat gens fàcil sobretot després que un dels antics propietaris «ocupés» un garatge i es negués a sortir-ne. Els serveis socials van haver de parlar, i negociar, durant mesos amb l’home perquè accedís a sortir del garatge. Finalment, ho van aconseguir el dia 7 de juny i aquell dia es va poder procedir a enderrocar el sostres dels dos locals dels baixos per evitar que tornés a entrar-hi. Llavors, quan semblava que l’enderroc ja es podria completar, va arribar el tema del cablejat elèctric. Un nou entrebanc que amb el permís municipal per fer la rasa, que va arribar dimecres d’aquesta setmana, Endesa solucionarà en els propers dies deixant via lliure, ara sí, a l’enderroc.