El govern de Girona i Guanyem han arribat a un acord per solucionar el destí de la fracció orgànica de la ciutat. A partir de l’1 d’agost els residus es repartiran entre Pedret, Marzà i Solius.

La regidora Laia Pèlach va definir l’acord de «satisfactori per gestionar el mentrestant», però va avisar que la solució real passa per completar les obres de la planta de compostatge de Campdorà, prevista pel 2026. També va recordar que des del 2018, quan van tancar la incineradora de Campdorà els gironins paguen 7% més de taxa de recollida d’escombraries per fer front al cost d’enviar els residus a altres municipis.

A l’acord Guanyem ha incorporat una bonificació de part de la taxa d’escombraries a aquelles persones que disposin de recollida porta a porta però utilitzin un compostador a casa, i el compromís per realitzar una prova pilot de compostadors comunitaris en algun punt de la ciutat.