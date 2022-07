L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Girona va oferir, com fa cada any, uns cursos intensius per l’estiu en diferents idiomes. Però, degut a les temperatures que s’estan produint a Girona, l’escola ha decidit cancel·lar l’última setmana de classes perquè no disposa de climatització.

Els cursos intensius havien de durar fins el 29 de juliol però ahir, va ser l’últim dia que es van impartir aquests cursos d’anglès, francès, espanyol i italià, tot i que el més afectat va ser el d’anglès.

Per explicar la situació la direcció de l’EOI va enviar una carta a tots els alumnes assegurant que la decisió es va prendre «per causes alienes a la nostra voluntat, i per motius de salut pública i previsió davant les temperatures extremes».

Els pares dels alumnes estan molt enfadats amb aquest incident i amb les molèsties que ha generat. Asseguren que fa temps que es dona aquesta situació, que els aires de l’EOI Girona no funcionen des d’abans de començar els cursos d’estiu «fa temps que els aires estan espatllats i, tot i així, els hi van oferir fer les classes» assegurava el pare de dues alumnes d’un dels cursos afectats d’anglès.

Les filles d’aquest home porten setmanes anant a classe des de les nou i mitja fins la una i mitja del matí. Afirma que durant aquestes quatre hores havien de fer classes en males condicions degut a la calor, «en unes aules sí que hi havia aire, però en unes altres no».

Dues setmanes de calor

La queixa dels pares redica en el per què es van oferir aquests cursos si l’escola no comptava amb les condicions necessàries per poder impartir-los. A més, una altra pregunta que ha sorgit és per què s’ha decidit finalitzar ara, que només queda una setmana per acabar, quan ja fa dos setmanes que Girona es veu afectada per temperatures molt elevades i per l’onada de calor que s’està vivint.

L’EOI ha assegurat a la carta que ha enviat als alumnes que es tornaran els diners proporcionals a les hores que no s’han impartit i també assegura que «s’obtindran certificats d’assistència per les hores impartides si s’ha complert amb el 80% d’assistència».

L’EOI indica que «lamentem les molèsties que aquest canvi us pugui ocasionar». Tot i això, la sobtada decisió a afectat a desenes d’alumnes ja que han suspès molts dels cursos intensius.