El PSC va demanar una major atenció a l’accessibilitat en la via pública de Girona.

Existeix una aliança per reivindicar una ciutat accessible per a tothom en igualtat de condicions i el PSC es lamenta que no sigui l’Ajuntament de Girona qui fa aquesta feina.

Assenyala que la institució hauria d’eliminar els «punts negres» de la ciutat perquè l’accessibilitat és una necessitat de les persones i per fer de Girona una ciutat moderna i inclusiva.