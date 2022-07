El PSC de comarques gironines va tancar ahir el matí el curs polític amb una jornada de formació que va tenir lloc a l’Espai del Peix de Palamós, amb la vista ja posada en les properes eleccions municipals de maig de 2023. La clausura de la jornada va anar a càrrec de Rafel Bruguera, que va ser alcalde de l’Escala, diputat al Parlament i senador.

En la seva intervenció, Bruguera es va referir al partit i va recordar que aquest té l’avantatge de ser «un partit reconeixible amb un full de ruta clar». A la vegada que afegia que el PSC també és una marca «que engloba moderació, seriositat, eficàcia i absència de turbulències o bandades».

L’exdiputat va agrair «la bona feina que estan fent les agrupacions locals del partit, així com l’executiva de Federació, i els representants al Parlament i al Congrés». Bruguera va expressar que la feina feta arreu del territori tindria com a conseqüència el creixement del partit en candidatures i en presència als municipis. «Hi haurà més llistes, més alcaldies, més regidors i més presència també a la Diputació i als consells comarcals», va assegurar Rafel Bruguera. Va concloure dient que aquesta millora de la implantació ha de posicionar al partit per «complir l’objectiu de tornar a guanyar les eleccions autonòmiques».