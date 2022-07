El perllongat conflicte entre els veïns de la zona del carrer Figuerola i Bonastruc de Porta amb l’Ajuntament de Girona per les molèsties ocasionades per la presència de locals d’oci nocturn viu un nou capítol que, si un acord no hi posa un remei, arribant a la via judicial per intentar frenar la reobertura de la històrica discoteca del número 12 del carrer Figuerola. Tancat des de l’esclat de la pandèmia, la discoteca havia funcionat amb diferents noms - Inèdit, Món Apart, Mondo, Gatzara... -amb una llicència que data dels anys 70 i que, com denuncien els veïns, hauria d’haver estat revocada fa anys. Sobretot un cop el negoci no va tornar a obrir després de la pandèmia per un «un conflicte entre la propietat del local i la propietat del negoci titular de la llicència». Ara, segons s’explica en un comunicat de l’Associació de Veïns de Figuerola-Benastruc, s’ha sabut que el nou propietari del local, i de l’entresòl que hi ha just a sobre, és un dels principals empresaris de l’oci nocturn de Girona que, segons temen, té la intenció de reobrir la discoteca el propers mes de setembre.

«L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, guarda silenci sobre la sol·licitud d’extinció de la llicència de discoteca mantenint-la activa. En una maniobra estranya, signa un decret d’alcaldia on atorga la llicència a una de les societats de Josep Esteba, propietària del local. Dies més tard es retracta i deixa sense efecte el decret d’alcaldia», es detalla en el comunicat dels veïns fent referència a la petició del fins ara propietari del negoci de revocar després de, segons els veïns, comprovar que Esteba no li voldria renovar el contracte de lloguer: «INÊDIT-NIT com a titular de la llicència vinculada al negoci i a l’explotació d’aquest local i no a cap altre local, va sol·licitar l’extensió de la mateixa per registre municipal». Els veïns denuncien que, a parer seu, «l’Ajuntament manté una actitud evasiva i poc clara, limitant-se a dir que el cas està en mans dels serveis jurídics». Però, segons asseguren haver pogut comprovar, a dins de l’immoble s’hi estarien fent «obres clandestines» per tornar a condicionar l’interior de l’antiga discoteca i «tot plegat, duu a pensar que al setembre es tornaran a trobar les portes obertes de nou». Unes obre que, en cas de ser considerades «major», també serien motiu per revocar l’antiga llicència heretada dels anys 70 quan no hi havia l’actual normativa de no poder obrir nous locals qualificats de discoteca dins del nucli urbà. «Els veïns han arribat a un punt que estan molt cansats d’escoltar només mentides mentre la seva qualitat de vida es va deteriorant. No els han donat cap més alternativa que dur l’Ajuntament davant dels tribunals», expliquen des de l’Associació de Veïns Figuerola- Bonastruc.