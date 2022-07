El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona (COIGI), la Universitat de Girona (UdG), i l’Associació Febe d’Història d’Infermeria de llengua catalana han organitzat una exposició que reivindica el patrimoni tècnic, històric i artístic, tant material com immaterial, de les infermeres, mitjançant documents textuals i iconogràfics, i també amb objectes que han format part de la pràctica professional de les infermeres al llarg de la història.

Aquesta mostra es va presentar per primera vegada a Palma l’any 2018, fent-la coincidir amb el XVII Congrés Internacional d’Història de la Infermeria. Es preveia que durant tot l’any 2020 la mostra es pogués exposar a diferents llocs de Catalunya, però la pandèmia de covid-19 va obligar a reprogramar-la per al 2022. D’aquesta manera, aquests dies fa parada al Centre Cultural La Mercè de Girona, on es podrà veure fins divendres vinent.

L'exposició de Girona inclou documentació i material d’infermeria originari del territori gironí que per primera vegada a la història de la infermeria es mostra al públic. Es tracta de la primera activitat que organitza la nova Junta de Govern del Col·legi d’Infermeria presidida per Lluïsa Garcia Garrido. La comissària és la infermera i historiadora Gloria Gallego.