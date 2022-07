Un incendi a la Pujada dels Polvorins de Girona, a tocar la Torre Gironella, ha posat en alerta i s'han mobilitzat onze dotacions terrestres i tres mitjans aeris.

El foc ha començat a les 14.44 h a un terrney de la zona de Caputxins Disseminats amb alguna casa i envoltada de vegetació.

Inicialment s'han mobilitzat les onze dotacions terrestres dels Bombers i tres mitjans aeris per poder aturar ràpidament les flames donades les condicions de sequera i la vegetació de l'entorn on ha començat.

A les 15.14 hores, però, el foc ja havia estat encerclat, segons Bombers i s'havia produït poca afectació. Les flames han cremat en una àrea de vegetació forestal.

Un dels veïns al costat dels terrenys on ha començat el foc, Santi Vicens, es queixa que ja fa quatre anys va demanar a l'Ajuntament que es mantingués l'àrea neta pel risc que comporta. "Hi ha la pineda, el sota està brut, i és un perill", explica. Vicens té un terreny i una vivenda i es queixa que no en fa res de mantenir-lo net si al voltant no es fa manteniment.

Santi Vicens, juntament amb uns altres veïns, han començat a remullar la zona amb una manguera abans que arribessin els Bombers que l'han pògut apagar en mitja hora.

La companyia elèctrica també s'ha desplaçat a la zona on hi ha un transformador i línies elèctriques.

Fins al lloc també s'hi han apropat diversos veïns.