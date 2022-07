L'alcaldessa de Girona i diputada de JxCat, Marta Madrenas, creu que no s'ha d'aplicar l'article 25.4 del reglament del Parlament contra Laura Borràs perquè preval la presumpció d'innocència. "Trobo una brutalitat tots aquests judicis previs i em semblen un error terrible", diu Madrenas, que recorda que el TSJC encara no ha obert judici oral contra la presidenta de la Cambra. L'alcaldessa també sosté que Catalunya "no està en situació de normalitat democràtica", que Borràs és independentista, i que la Guàrdia Civil ha arribat a dir "autèntiques falsedats i mentides" en altres causes (en referència al procés). Pel que fa a la continuïtat de JxCat al Govern, afirma: "Si és útil per construir el procés cap a la independència, sí".

Marta Madrenas tanca files amb la presidenta del Parlament. L'alcaldessa i diputada de JxCat sosté que no s'ha d'aplicar a Laura Borràs l'article del reglament de la Cambra que permet suspendre els diputats als quals s'obri judici oral per delictes vinculats a la corrupció. Madrenas, que és llicenciada en Dret, admet directament que no entén "res" perquè "ningú posa en valor la presumpció d'innocència, que és un principi bàsic del nostre sistema jurídic".

"Això s'està conculcant, i t'ho pot dir qualsevol estudiant de primer de Dret", subratlla la diputada. Madrenas troba "gravíssim" i una "brutalitat" que s'estiguin fent "judicis previs" a Borràs pels contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i recorda que el TSJC encara no ha obert judici oral contra ella. "Però és que encara que ho hagués fet, quants casos hem vist que acaben en absolució? Em sembla un error terrible que passi tot això", afirma.

L'alcaldessa de Girona, a més, posa en entredit els informes de la Guàrdia Civil que conclouen que Borràs va donar indicacions per fraccionar contractes. "Jo mateixa he pogut veure i llegir personalment atestats de la Guàrdia Civil que, directament, diuen mentides i falsedats", assegura, en referència a l'1-O.

I aquí, Madrenas recorda que Catalunya, en cap cas, està en situació de "normalitat democràtica" ni de "preservació dels drets fonamentals, especialment els dels independentistes". "Veient les animalades que s'han arribat a dir per part de la Guàrdia Civil, i sabent qui és Laura Borràs i allò que defensa, he de donar-hi veracitat sense haver-hi hagut judici?", es pregunta l'alcaldessa de Girona.

"Un independentista ha de fer el joc a això? Jo sempre em posaré al costat dels represaliats i no dels que represalien", afirma Madrenas, dient estar "segura" que si Laura Borràs no fos qui és, la presidenta del Parlament "no estaria allà on es troba" a nivell processal. "I com que estic segura d'això, aniré a per totes per defensar la nostra gent, la de JxCat, la d'ERC i la de la CUP, que treballin per a la independència, perquè rebran repressió", afegeix.

Marta Madrenas, aquí, també esgrimeix l'informe que va fer l'exlletrat major del Parlament Joan Ridao l'any 2018. Un document on assenyalava -en aquell cas, en referència als polítics presos- algunes limitacions per aplicar l'article 25.4. "Per tant, si existeix aquest informe, si ens trobem en una situació d'emergència democràtica, si no ens podem refiar dels informes i atestats de la Guàrdia Civil i si es conculca el principi de la presumpció d'innocència, crec que queda clara la meva opinió i què és el que s'hauria de fer", afirma.

Útil per a la independència

L'alcaldessa i diputada defuig respondre si JxCat hauria de sortir de Govern en cas que ERC i la CUP deixessin caure Laura Borràs. "No vull pensar en pantalles futures, sinó en què els arguments que he exposat són prou potents", subratlla Madrenas.

Sobre la continuïtat del pacte amb ERC, sí que es remet, però, a allò que va acordar el congrés de Junts. "Vam ser molt clars, dient que calia analitzar molts aspectes", diu en referència al compliment del pacte de Govern, la postura davant la repressió, la taula de diàleg i el camí cap a la independència. "Tot això s'ha de valorar", afirma Madrenas, que també és membre de l'Executiva Nacional del partit.

I sobretot, allà on Madrenas fa incís és en el camí cap a la independència. Per això, quan se li pregunta sobre la continuïtat de JxCat al Govern, en referència a les discrepàncies que mantenen els dos socis, afirma: "Si és útil per construir aquest procés, sí". La diputada explica que correspon al partit debatre si se senten "satisfets" amb els diferents punts que el congrés va posar damunt la taula, i avança que l'última paraula la tindrà la militància.

"Estem avançant cap allà on volíem, és un bon acord per construir i implementar la independència? S'ha d'analitzar des d'aquest punt de vista, i no pas veure-ho en termes de perjudicar l'un o l'altre, electoralismes o sectarismes", afirma. No amaga, però, la idea que té sobre la utilitat de la taula de diàleg. "En una negociació amb garanties de compliment i per parlar d'autodeterminació hi serem sempre; però aquesta és la taula per quedar sobre quan quedem, i per quedar que quedarem".

"Correcte i adequat"

Per últim, en referència a les pressions a periodistes per part de Francesc de Dalmases, Madrenas creu que s'ha de ser "caut". Sí que diu que la decisió del diputat -i company de partit- d'apartar-se com a portaveu de la comissió de control de la CCMA, i demanat a Junts que li obri un expedient informatiu, és "un gest molt correcte" que veu "adequat".

"Posem en valor aquesta actitud, que ha sortit d'ell mateix", diu Marta Madrenas. Admet, però, que personalment ella "desconeix exactament què ha passat i què no".