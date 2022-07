La UdG compra un edifici annex per ampliar Medicina i Infermeria

El Campus Centre de la Universitat de Girona, que acull les Facultats d’Infermeria i Medicina, amplia les seves instal·lacions amb l’adquisició d’un immoble situat al carrer de la Creu. La principal raó és la concessió per part del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya de seixanta places addicionals a primer curs del grau en Infermeria, fet que representa que d’aquí a quatre anys, amb el desplegament complet del grup, hi haurà 240 estudiants més.

Així doncs, el campus comptarà amb un nou espai de 850 m2 d’un edifici mitger adjacent, que consta d’una planta baixa de 342 m2 i un entresòl de 509 m2, que es destinarà a biblioteca i sales d’estudi. L’alliberament d’aquests usos en l’edifici principal permetrà fer-ne l’adaptació per a noves aules i despatxos per al professorat. La compra del nou edifici, que era propietat d’Endesa, s’ha formalitzat aquesta setmana però no s’ha fet públic l’import pel qual s’ha adquirit.

La manca d’espais a les facultats de Medicina i Infermeria és un problema que fa temps que perdura, tenint en compte que la demanda per estudiar aquests graus va en augment. En el cas de Medicina, crida l’atenció que, mentre la demanda es dispara, el nombre d’estudiants matriculats de primer any ha crescut molt poc en aquests últims dos cursos. S’ha passat de 97 a 105 estudiants amb un creixement del 8,25%. L’any passat, fins i tot hi va haver menys estudiants matriculats, amb una davallada de 97 a 84 joves (-13%) respecte al curs anterior.

L’explicació és clara: no hi ha places per a tothom. La facultat de Medicina té capacitat per matricular una vuitantena d’estudiants i sempre se supera, ja que pot sobrepassar un 10% com a màxim.

En el cas d’Infermeria, les seixanta noves places d’aquest curs suposa una notícia que ha estat molt ben rebuda per la degana, Carme Bertran, després d’una demanda històrica i més quan cada vegada s’evidencia més la manca d’infermeres en l’àmbit assistencial. Malgrat tot, ha admès a aquest diari que, mentre el futur nou campus de Salut de Salt no sigui una realitat i tenint en compte que l’horitzó és «llarg», cal habilitar els espais actuals que ja són «limitats» de per si. «Hem treballat intensament per organitzar els espais, tenint en compte que són compartits amb Medicina, per tal de garantir la qualitat dels estudiants».

De moment, mentre la biblioteca no es traslladi al nou edifici -que es preveu que sigui de cara al curs 2023-2024-, s’habilitarà la sala d’actes i part de la biblioteca actual per ubicar el nou alumnat d’Infermeria, ja que es crea un nou grup en horari de matins. Bertran assegura que la qualitat docent es mantindrà i ja s’ha previst adaptar altres aules de l’edifici com a sales d’estudi per als estudiants dels dos graus. A més, Bertran afegeix que la futura ubicació de la biblioteca, a un edifici extern, ha de ser una oportunitat de millora.

Respecte als horaris, s’han modificat classes per estendre-les a dues hores, tal com es fa a Medicina, per optimitzar espais.

Possibilitat de més alumnes

D’altra banda, la degana d’Infermeria va admetre que si no fos per la manca d’espai, «ens hauríem pogut plantejar tenir més alumnes, tot i que també hi tenen a veure altres factors com l’augment de professorat i recursos». I incideix en la importància de disposar de més professionals. «A Girona hi ha molts problemes per cobrir baixes, vacances i jubilacions, aquesta ampliació de professionals no es veurà efectiva fins d’aquí a quatre anys, que és quan la primera promoció acabarà el grau, però ja és un primer pas». De moment, les previsions per al curs vinent són molt bones, tenint en compte que Infermeria ha sigut la carrera més sol·licitada.

La consellera Gemma Geis va fer la presentació d’aquestes noves places fa dues setmanes en un acte a l’hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, en un acte públic en què va participar el rector de la UdG, la degana de la Facultat d’Infermeria, l’alcaldessa de Girona i la directora d’Infermeria de l’hospital. Els ponents van coincidir a destacar la importància d’aquesta decisió, que contribueix a resoldre el dèficit estructural de personal sanitari a Catalunya.