Després de més d'una dècada de litigis i batalla judicial, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acaba de reconèixer als propietaris del Garatge Forné a rebre una indemnització de més de quatre milions i mig d'euros (4.541.272,78). La sentència estima que "Automóviles y Suministros SA", propietaris de l'edifici, han sofert una "restricció de l'aprofitament urbanístic" de la finca atès que l'especial catalogació del Garatge Forné, tant de la façana exterior com d'element interiors com la rampa per a cotxes que va pujant pels pisos, en rebaixava molt l'edificabilitat. Els propietaris havien demanat una indemnització propera als nous milions d'euros, però la sentència "l'estima parcialment" rebaixant-la a quatre i mig. La sentència també manté la protecció de l'edifici. El TSJC condemna de manera solidària a l'Ajuntament de Girona, que va fer la protecció del Garatge Forné amb una modificació del Pla General, i a la Generalitat de Catalunya, que la va validar, a pagar la indemnització en una sentència sobre la qual qualsevol de les tres parts pot presentar un recurs de cassació.

"Malauradament, ens trobem en aquesta situació que, com en altres casos, ens ha vingut derivada dels governs socialistes del moment, aquells nyaps que en algun moment han sortit en premsa" Lluís Martí - Regidor Urbanisme de Girona. "Malauradament, ens trobem en aquesta situació que, com en altres casos, ens ha vingut derivada dels governs socialistes del moment, aquells nyaps que en algun moment han sortit en premsa, i que són problemes heretats que hem hagut d'anar defensant de la millor manera possible perquè als gironins i les gironines els hi costessin la menor quantitat d'euros possible", ha explicat aquesta tarda el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, sobre una sentència que ha dit que serà "valorada pels nostres serveis jurídics" per estudiar la possibilitat de recórrer. Girona frena la descatalogació del Garatge Forné i fa una nova proposta a la propietat Garatge Forné: la possible solució segueix esperant