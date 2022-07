Girona destinarà 3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation al projecte 'GiroNat', que vol "renaturalitzar" la ciutat per fer-la més "saludable". La iniciativa, que s'haurà d'executar en tres anys, preveu diverses accions dirigides a fer un espai urbà més amable.

Entre elles, la creació d'un parc pilot als jardins de les Pedreres amb un refugi climàtic i vegetació adaptada al canvi climàtic; la construcció d'una paret verda per al tractament d'aigües grises en un centre cívic; projectes de restauració fluvial, de lleres, de boscos de ribera o la naturalització de basses. També contempla accions de control de flora i fauna exòtica invasora; la renaturalització de cinc patis d'escoles de la ciutat o aules de natura a l'aire lliure.

El projecte, coordinat per l'Ajuntament de Girona amb el suport de la Universitat de Girona i diverses entitats ambientalistes, ha estat el guanyador d'una de les convocatòries dels fons europeus i rebrà uns 3 milions d'euros per destinar-lo a un pla d'accions per avançar cap a una ciutat més "verda" i sostenible.

Les accions proposades incideixen espais tan diversos com els parcs urbans i periurbans, els centres escolars, la divulgació dels espais naturals, l'alimentació o la flora i la fauna, i busquen beneficiar la totalitat de la població. Entre ells, hi ha previst un parc pilot per renovar els jardins de les Pedreres, fer una paret verda en una façana d'un centre cívic o renaturalitzar patis escolars.

També s'hi inclou millorar l'estat ecològic dels rius de la ciutat i els seus ecosistemes amb la construcció d'escales per a peixos o crear noves basses a la ciutat. D'altra banda, es preveuen diverses actuacions de control tant de flora com de fauna exòtica invasora; construir nous espais comunitaris d'agricultura urbana i ampliar els que ja s'han implementat a Sant Narcís, a més d'aules exteriors d'observació de la natura, entre d'altres.

El cost del projecte s'enfila fins als 3.203.507 euros, dels quals 1.381.537 els assumiria l'Ajuntament de Girona i, la resta, aniria a càrrec dels socis participants. Del total del pressupost, el 95% provindrà del Fons Next Generation. El període d’execució de les actuacions té com a horitzó el 2025.

La proposta ha estat acceptada per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per la Transició Ecológica i ha estat el projecte amb major puntuació entre més de 100 ciutats espanyoles que van sol·licitar la subvenció.

Es tracta d'un projecte transversal i en formen part entitats com l'Associació La Sorellona, la UdG, l'Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, la ONG SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l'Aigua (ICRA).

"Necessitem fer-ho no només per beneficiar la natura sinó també la ciutat", assegura el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. Per la seva banda, el president de l'associació la Sorellona, Quim Pou, ha celebrat que la proposta inclogui mesures de participació i ha defensat que, tot i que a Girona hi ha molts espais naturals, "hi ha molts punts a millorar".