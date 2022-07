La Unitat de Cirurgia Colorectal de l'Hospital Trueta de Girona ha estat reacreditada com a servei avançat per l'Associació Espanyola de Coloproctologia (AECP) i és la primera a renovar aquest segell de qualitat assistencial. Segons informen els responsables d'aquest centre sanitari, aquest programa de validació té una durada de cinc anys i, en aquest moment, s'haurà d'obtenir de nou el seu vistiplau. La Unitat de Cirurgia Colorectal del Trueta es va acreditar per primera vegada el 2015 i havia de fer-ho una altra vegada el 2020, però la pandèmia va demorar el procés.

La reacreditació analitza dades assistencials, de volum d'intervencions, els seus resultats, les complicacions postquirúrgiques, les visites o l'activitat en gabinets. També s'examinen els recursos materials com a espai físic o equipament electromèdic i els humans, que van dels professionals integrats a la unitat a la formació o als congressos als quals assisteixen. El cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva en funcions dels hospitals Trueta i Santa Caterina de Girona, Ramon Farrés, ha destacat que l'acreditació suposa que es pot atendre a qualsevol pacient amb els últims avanços quirúrgics i coneixements per dur a terme el procediment.