La Unitat de Coloproctologia del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha estat reacreditada com a unitat colorectal avançada per part de l’Associació Espanyola de Coloproctologia (AECP), fet que posa en relleu la qualitat assistencial del servei. La decisió de reacreditar la unitat de l’hospital de Girona es va prendre durant la reunió nacional de l’AECP, que va tenir lloc a Pamplona durant el mes de maig. En aquest moment, la del Trueta és la cinquena unitat de l’Estat espanyol a ser reacreditada.

L’Associació Espanyola de Coloproctologia té com a objectiu promoure l’avenç de la ciència, el coneixement i la bona pràctica clínica en el camp de la coloproctologia. L’AECP/FAECP, en col·laboració amb diversos professionals, amb responsables d’unitats amb una experiència dilatada i representants de societats científiques, ha desenvolupat un programa d’acreditació d’unitats de coloproctologia, dissenyat per reconèixer l’excel·lència de les unitats i impulsar-ne la millora. L’acreditació és per a cinc anys i, passat aquest temps, el servei s’ha de reacreditar per poder continuar mantenint la certificació. La Unitat de Coloproctologia del Trueta es va acreditar per primer cop el 2015 i s’havia de reacreditar el 2020. La pandèmia, però, ha demorat aquest procés fins ara. El certificat serà vigent fins al 2027.

Les acreditacions es duen a terme a partir de l’anàlisi d’un seguit de competències i bones pràctiques que han estat identificades per part de l’AEPC, les quals s’exigeix que exerceixin els professionals integrants de la Unitat al seu lloc de treball. En aquest sentit, han elaborat un manual de competències específiques per a les unitats de coloprotoctologia d’Espanya, que han de complir per poder obtenir aquesta acreditació.

Per aquest procés de reacreditació, s’analitzen dades assistencials, de volum d’intervencions quirúrgiques, els resultats d’aquestes, les complicacions postquirúrgiques, les visites, l’activitat en gabinets, etc. A part de l’activitat assistencial, per obtenir l’acreditació també s’analitzen els recursos materials amb els quals es desenvolupa l’activitat (l’espai físic, l’equipament electromèdic...), així com els recursos humans (professionals integrants a la unitat, formació, congressos als quals assisteixen, recerca, docència MIR, etc).

Procés "molt exigent"

El cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva en funcions dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, el Dr. Ramon Farrés, assenyala que es tracta d’un «procés molt exigent», per això «estem orgullosos d’haver aconseguit aquesta fita i del treball que hi ha al darrere». Obtenir aquesta acreditació pressuposa que pots atendre qualsevol pacient i que disposes dels darrers avenços quirúrgics i els coneixements per dur a terme qualsevol procediment. Haver obtingut aquesta reacreditació també comporta que el Trueta sigui reconegut com a centre formador d’altres cirurgians per a aquest tipus de subespecialitat.

La Unitat de Cirurgia Colorectal de l’hospital Trueta està formada per un equip de 7 cirurgians (6 adjunts i el cap de secció), a més de dues professionals d’infermeria especialitzada en cirurgia colorectal. Treballen de manera coordinada amb un equip multidisciplinari amb professionals de diferents especialitats com oncòlegs, radioterapeutes, radiòlegs, patòlegs, digestòlegs, anestesistes, fisioterapeutes, dietistes-nutricionistes i ginecòlegs.

L’objectiu de la Unitat és donar el millor tractament possible a pacients amb patologia colorectal, principalment patologia oncològica, però també proctologia, patologia del sòl pelvià o patologia urgent com ara còlon perforat o diverticulitis.

L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta és el centre de referència a la demarcació de Girona per al càncer de recte, i s’atenen cada any entre 100 i 120 pacients amb aquesta malaltia. També s’operen entre 80 i 100 pacients amb càncer de còlon a l’any. Són pacients que la majoria de vegades han de passar per tractaments multidisciplinaris i que en moltes ocasions requereixen més d’una intervenció quirúrgica.

El Trueta és reconegut internacionalment, especialment per l’abordatge del càncer de recte, que es tracta fins i tot amb cirurgia robòtica i transanal. El mètode que segueix l’equip és la prehabilitació, és a dir, preparar molt els pacients abans de l’operació per tal d’obtenir els millors resultats possibles, reduir les complicacions i millorar-ne la recuperació.