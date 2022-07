El Sindicat de Llogateres de Girona i el Sindicat d'Habitatge de Salt, amb el suport de SOS Racisme, han fet una rua per assenyalar els negocis que practiquen racisme immobiliari. El recorregut ha consistit en anar local per local, enganxar etiquetes de 'Lloguer racista' i penjar una pancarta a l'exterior que recull una frase que algun treballador o responsable del negoci ha dit durant un estudi i que demostra que la immobiliària accepta "no llogar a immigrants o persones de color".

L'estudi, fet a 44 immobiliàries, ha consistit en fer-se passar per un propietari que vol llogar i que posa com a condició que no sigui a persones racialitzades no blanques: El 92,1% dels negocis de Girona i el 83,3% dels de Salt ho han acceptat.

L'impulsor de l'estudi, Aliou Diallo, ha explicat que la idea de l'estudi va néixer arran d'una investigació semblant feta a Barcelona. Això el va portar a plantejar-se poder comprovar amb xifres si les immobiliàries de Girona i Salt també duien a terme pràctiques racistes. Així, van fer una selecció dels negocis de les dues poblacions que complien requisits com ara tenir una pàgina web i ofertes de lloguer. Finalment, van arribar a 44 immobiliàries, 38 de Girona i sis de Salt.

El treball ha consistit en fer-se passar per un propietari que vol posar un immoble a lloguer però que reclama que els llogaters no siguin persones racialitzades no blanques: "Una pràctica que és il·legal". "Els resultats de l'estudi són aclaparadors i vergonyosos", ha explicat Diallo. En concret, l'estudi conclou que el 92,1% d’immobiliàries de Girona i el 83,33% de Salt accepten propostes discriminatòries per raó ètnica o d'origen.

Més del 80% han acceptat no llogar a "immigrants o persones de color", "aquí fem servir les paraules que utilitzen ells", apunta Diallo. A més, a Girona el 28% de les immobiliàries reconeixen que és una pràctica habitual i que sovint fan sense que calgui cap petició per part dels propietaris: "És sistemàtic". L'impulsor de l'estudi remarca, a més, que les immobiliàries de Girona que no acceptaven d'entrada les pràctiques discriminatòries buscaven una manera encoberta de fer-ho oferint un llistat de potencials llogaters als propietaris perquè fes una "tria final". "Només una immobiliària de Salt, i s'ha convertit en l'única de l'estudi, va dir que això no es podia fer perquè és il·legal", ha concretat Diallo.

Els resultats de l'estudi han donat pas a la campanya 'Aquí es practica racisme immobiliari' que ha arrancat aquest dimecres a Girona. Després d'una roda de premsa explicant els resultats de la investigació, el Sindicat de Llogateres de Girona i el Sindicat d'Habitatge de Salt han fet un recorregut per les immobiliàries de Girona on han detectat pràctiques racistes. Establiment per establiment, han enganxat etiquetes on s'hi podia llegir 'Lloguer racista' i, també, cartells que recollien algunes de les explicacions que treballadors o responsables dels negocis deien als falsos propietaris explicant que podien restringir l'accés a l'habitatge.

SOS Racisme dona suport a la campanya i, segons ha explicat Jenifer Molina, obren el servei d'atenció, denúncia i acompanyament a les víctimes d'aquestes pràctiques. La intenció, ara, és recopilar els casos, tant de Girona i Salt com d'altres poblacions de les comarques gironines on també n'han detectat, per acabar presentant una denúncia col·lectiva de cara a la tardor. L'objectiu és acabar amb el racisme immobiliari i garantir el dret a l'habitatge del conjunt de la ciutadania.