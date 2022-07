Tècnics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de l'àrea de Girona estan investigant una toxiinfecció alimentària ocorreguda la setmana passada en un restaurant de la ciutat de Girona, segons fonts oficials confirmades a aquest diari. Fins ara s'han detectat vint casos, quatre dels quals han requerit ingrés hospitalari. Encara hi ha una persona ingressada a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, que evoluciona favorablement.

Els afectats van iniciar els primers símptomes entre el dijous i el divendres i tots coincidien haver fet algun àpat en aquest restaurant el dia 20 de juliol. Tots ells presentaven febre alta (39ºC), vòmits, diarrea i dolor abdominal en major o menor grau i totes 20 persones van ser ateses en diferents centres de salut. Segons ha pogut saber aquest diari, el brot s'hauria originat en un restaurant de cuina oriental i, alguns dels afectats, van ser atesos a l'hospital Santa Caterina de Salt.

Els tècnics de Vigilància Epidemiològica estan investigant el brot: s’han enquestat les persones afectades i s'estan analitzant mostres de femta, per tal de determinar el possible origen de la toxiinfecció alimentària. Per la seva banda, els tècnics de Protecció de la Salut han realitzat una inspecció a l'establiment per revisar les condicions higièniques i de manipulació, a més de recollir mostres d’aliments, que també seran analitzades.