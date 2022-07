Denuncien el robatori de joies i diners de la caixa forta de l’hostatgeria dels Àngels

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori de joies i diners de la caixa forta de l’hostatgeria - restaurant del Santuari dels Àngels. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Girona lidera les indagacions i intenta aclarir el què va succeir.

El cas es remunta al dissabte cap a dos quarts de cinc de la tarda, quan la policia va rebre una trucada a través del telèfon d’emergències 112 on els responsables de l’establiment alertaven que acabaven de patir un robatori. Posteriorment, també van rebre la denúncia dels fets.

Segons l’explicació donada pels responsables a la policia, una parella hauria entretingut la persona que estava a la recepció i després de la distracció, un altre home hauria entrat a dins de l’hostatgeria. Aquest va accedir a l’estança on es troba la caixa forta encaixada i l’hauria aconseguit obrir. De dins n’hauria extret diners i joies i també rellotges.

Els Mossos d’Esquadra de l’ABP (Àrea Bàsica Policial) Gironès - Pla de l’Estany ahir van estar a l’hostatgeria-restaurant del Santuari dels Àngels per intentar aclarir el succeït i seguir amb les tasques d’investigació.

Aquest santuari, ubicat enmig de les Gavarres, és un lloc força aïllat i els caps de setmana sol estar força ple de gent, sobretot ciclistes que hi pugen mentre fan ruta. Alguns visitants també aprofiten per relaxar-se i prendre alguna cosa a la plaça que hi ha davant del santuari i l’hostatgeria.

En el cas d’aquest dissabte, el lladre que va entrar a l’habitació, va poder accedir a la caixa forta, segons van dir els alertants a la policia, amb una radial. Un aparell que sol fer molt soroll quan s’utilitza.

Aquest robatori es va produir cap a quarts de cinc de la tarda i a plena llum del dia. De moment es desconeix el parador dels lladres, els dos que haurien distret la persona que atenia la recepció i el que hauria perpetrat la sostracció dels diners i joies. Els Mossos segueixen investigant el cas i intenten trobar pistes que els condueixi cap als suposats responsables de la sostraccció amb força.