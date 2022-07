El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) ha considerat "socialment irresponsable" acusar negocis de lloguer de pisos de "racisme immobiliari". El col·lectiu reacciona així a l'estudi fet a 44 immobiliàries de Girona i Salt segons el qual el 80% accepta "no llogar a immigrants o persones de color". Els API han acusat els impulsors de l'estudi de "generalitzar i frivolitzar" amb una problemàtica "tan sensible" com la discriminació d'éssers humans, i han subratllat que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya "només" ha registrat 11 denúncies entre el 2014 i el 2022 per discriminació per raó de raça, origen o sexe. El col·lectiu afirma que l'origen del llogater és "indiferent" i que "la discriminació és únicament econòmica".

El col·lectiu, representat per l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC) i el Consell Català dels API, admet que "determinades actituds racistes malauradament encara existeixen a la societat", però afegeixen que el "problema de fons" és que la població més desafavorida no pot accedir a l'habitatge perquè no hi ha un parc públic i social "suficient" i perquè "no s'està facilitant l'augment de l'oferta" de pisos de lloguer a Catalunya. Assenyalen negocis gironins per racisme immobiliari Finalment, l'entitat afirma que els API de Catalunya disposen d'un codi deontològic que prohibeix qualsevol tipus de discriminació i, puntualitzen que si es demostra un cas sobre aquesta classe d'actituds, "es procedeix a obrir un expedient i a aplicar-se la sanció corresponent".