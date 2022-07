L'Ajuntament de Girona i Adif estan ultimant un acord per fer les obres de reforma pendents de la plaça Espanya i el canvi de titularitat dels terrenys que proposa el consistori des de fa temps. El regidor d'Urbanisme de Girona, Lluís Martí, i responsables d'Adif es van reunir aquest dimecres a Madrid per abordar-ho. Segons l'Ajuntament, la trobada va servir per posar sobre la taula solucions "definitives" que permetin que els terrenys municipals que Adif ocupa a Girona arran de les obres de l'AVE passin a ser de titularitat del gestor ferroviari mentre que els que són de titularitat estatal a l'entorn de l'estació –la plaça Espanya i la plaça Poeta Marquina- es transfereixin a la ciutat.

"El gener vinent farà 10 anys de l’arribada de l'AVE a Girona, i durant aquest temps hem lluitat per aconseguir que Adif executés els projectes per tornar a la ciutat els terrenys que havien quedat afectats per les obres. Falta sobretot el projecte de la plaça d’Espanya, que és important perquè és una via d’entrada a la ciutat i un espai lliure de l’Eixample", insisteix Martí. En aquest sentit, diu que la reunió va ser "positiva". "Ens hem posat d’acord amb les solucions tècniques possibles, i ara l’objectiu serà treballar en un document definitiu que puguem firmar en els propers mesos", remarca Martí. La reforma de la plaça Espanya és una de les obres de l'AVE que encara queden pendents a la ciutat. El desembre del 2018, l'Ajuntament va enviar a l'aleshores Ministeri de Foment la seva proposta per reurbanitzar l'espai. La voluntat era que la plaça fos un espai ampli i diàfan, amb zones verdes i de descans per als veïns. La proposta, que pujava a 2,1 milions d'euros, eliminava també l'actual gir a l'esquerra des del carrer Barcelona, preveia que el de Bailén fos exclusiu per a vianants, i que el de Pierre Vilar –el que passa davant l'estació de trens- canviés de sentit. L'any passat Adif va comunicar a l'Ajuntament que els semblava bé la proposta i que elaboraria el projecte de reposició. Ja aleshores, el consistori deixava clar, però, que abans de fer l'obra, calia resoldre les titularitats.