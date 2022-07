Les actuacions de millora en la gestió del canal d’abastament a les comunitats de regants del Baix Ter s’han concentrat en el canal de regadiu de Sant Jordi Desvalls, d’uns 22 quilòmetres de longitud i que dona servei a 194 hectàrees situades als municipis de Sant Julià de Ramis, Medinyà, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Jafre i Colomers.

Fins ara, les comportes eren d’obertura i tancament manual, això comportava moltes dificultats i perills. Ara, s’ha optat per introduir-hi un sistema amb comportes de regulació automàtica a distància que els ha permès guanyar operativitat i agilitat, permet gestionar més eficientment l’ús de l’aigua. Les actuacions s’han executat amb el vistiplau de tots els agents implicats i per donar resposta a una demanda concreta del territori.

Aquesta operació d’automatització, control i gestió dels canals de reg està liderada per la Universitat de Girona (UdG) i forma part del projecte PECT «Girona, regió sensible de l’aigua», que coordina la Diputació de Girona, a través del Servei de Programes Europeus. Les actuacions concretes han tingut un cost total de 432.749,91 euros.

En els darrers dies, tècnica del Servei de Programes Europeus i de la UdG han visitat diferents punts del reg i, tot i que els resultats són preliminars, de moment són satisfactoris.

En el punt de captació d’aigua per al reg, situat a Sarrià de Ter s’hi ha col·locat la primera comporta basculant de tipus vessador. Aquesta, no es pot obturar i inclou tecnologia que permet regular mil·limètricament el volum d’aigua que deixa passar, d’aquesta manera es redueix en nivell de pèrdues. L’energia necessària per a l’operació prové de plaques solars fotovoltaiques i s’emmagatzema en bateries.

Aquestes inversions també han solucionat un problema de la carretera GI-633 al seu pas per Cervià de Ter. El sistema de sifó vessava i inundava la via pública. Ara, s’evacua l’aigua 500 metres més amunt i es redueix el cabal a la comporta inicial. Al llarg del canal també hi ha altres comportes que han de permetre mantenir el cabal constant entre cada tram.