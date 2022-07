Noranta estudiants universitaris van sol·licitar accedir als pisos de lloguer del Parc Municipal d’Habitatge de Salt que es posen a disposició d’aquest col·lectiu i que aquest curs vinent 2022-23 passen de quatre a vuit. Aquesta setmana s’ha fet el sorteig entre els demandants i durant la segona quinzena del mes d’agost se’ls contactarà per signar el contractes.

Els requisits per poder accedir a aquesta convocatòria eren ser major de divuit anys i estudiants de grau, màster o doctorat el curs 2022-23. Sobre l’alta demanda dle pisos, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, valorava ahir que «estem molt contents davant la resposta que ha rebut la convocatòria per segon any consecutiu. Aquest fet reforça la idea que existeix una demanda real dins el col·lectiu universitari, una tendència que amb la futura arribada del Campus de Salut encara es potenciarà més».