La sentència del TSJC condemnant l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya a pagar més de 4,5 milions als propietaris del Garatge Forné pels perjudicis econòmics derivats de la catalogació de l’edifici del carrer Barcelona va provocar que, dimarts, el regidor d’urbanisme carregués contra «l’herència rebuda dels nyaps governs socialistes dels anys 2008 i 2009». Unes paraules que no van agradar gens a l’actual portaveu del PSC, Sílvia Paneque, que ahir va recordar a Martí que el seu color polític ha tingut tres anys de mandat i dotze des de la sortida del PSC per arreglar-ho. «Que Junts n’acusi els governs de fa més d’una dècada produeix rubor i incomprensió. En dotze anys no hi hauríem pogut fer més?», va dir Paneque que, tot i això, va assegurar que el seu grup estaria al costat dels interessos de la ciutat si, finalment, es decidia posar un recurs de cassació contra la sentència.

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat, condemnats a pagar 4,5 milions d'euros als propietaris del Garatge Forné «La protecció dels elements arquitectònics de la ciutat que tenen valor té un cost, perquè produeixen afectacions als propietaris, que defensen els seus interessos», va apuntar ahir recordant que «la protecció del Xalet Tarrús va costar diner; i Junts, aleshores CiU, en va fer mala política i ho va utilitzar un cop i un altre per llançar-ho contra el govern d’Anna Pagans». Insistint que «el govern de Junts i ERC digui que això és un nyap del govern del PSC i ERC del 2008 és intolerable», Paneque va deixar clar que, des del seu punt de vista, la solució per al Garatge Forné demana dialogar amb la família com, segons ella, van intentar fer els governs del PSC i van deixar de fer el de Convergència provocant que la família Forné acabés portant el cas dels tribunals.