El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs de l'Ajuntament de Girona contra la sentència que acreditava que el consistori cedia il·legalment a una productora externa la gestió completa de l'emissora municipal per 316.389,29 euros, segons ha anunciat l'Associació Catalana de Ràdio (ACR). El TSJC referma, així, la sentència del Tribunal Contenciós Administratiu número 1 de Girona, que el 9 de març del 2021 donava per provat que l'adjudicatària elaborava la programació, determinava el contingut dels programes, seleccionava els intervinents i facilitava les instal·lacions i els mitjans personals i tècnics necessaris per prestar el servei, a més de gestionar la publicitat i els patrocinis dels programes.

Segons l'ACR, l'empresa adjudicatària de la privatització, Montcau Produccions, va obtenir serveis iguals en altres ajuntaments, i sempre per aquest mateix procediment "declarat il·legal en tres sentències diferents". L'ACR ja havia denunciat la situació el 2016, quan el consistori, segons afirma l'entitat, va cedir l'explotació de la ràdio municipal a una productora privada que també feia el 100% de la gestió de l'emissora. Arran de la denúncia de l'ACR davant l'Ajuntament i el CAC, el consistori va ordenar l'inici d’un nou concurs de privatització, afegeix la mateixa font. El 2018 es va tornar a obrir concurs per adjudicar l'emissora de Girona i l'ACR va tornar a denunciar la situació primer al CAC i a l'Ajuntament i després als tribunals, amb una sentència favorable als seus interessos que ara ratifica el TSJC. L'entitat recorda que aquesta és la quarta sentència guanyada pels mateixos motius i subratlla que les decisions judicials confirmen que no es pot cedir l'explotació d'una freqüència municipal. Prèviament a la de Girona es van dictaminar també sentències en contra de les cessions d'explotació dels ajuntaments de Castellvell del Camp i Sant Pol de Mar.