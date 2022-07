Bescanó i Sant Gregori desencallen l’esperada passera per sobre del Ter

Bescanó i Sant Gregori estan més a prop d’estar connectats per una passera ben feta per sobre del Ter després que, amb una reestructuració de les subvencions de la Diputació de Girona i dels fons Next Generation europeus, els dos ajuntaments podran afrontar un projecte que s’enfila gairebé al milió i mig d’euros (1.462.328, sense comptar l’IVA). La construcció de la passera, amb el Consorci de Vies Verdes encarregant-se de tot el procés, es va aprovar el gener el 2021 amb un pressupost que no arribava ni de bon tros al milió d’euros, però la pujada del cost dels materials, especialment l’acer, va obligar aturar el projecte abans d’iniciar les obres. «Just quan ho teníem tot preparat per començar les obres va arribar l’encariment de materials i el vam d’aturar per replantejar-lo; durant tot aquest temps hem estat reordenant subvencions, renunciant a algunes de més petites per optar altres de més grans, per assumir aquest 60% d’increment del preu», explica l’alcalde de Bescanó, Xavier Vinyoles. Aquesta setmana, Bescanó ha aprovat en el Ple la revisió del projecte, mentre que, en el proper que hi hagi, Sant Gregori aprovarà «tant la passera com la via verda que connectarà amb el poble». Del cost total del projecte, a banda de les aportacions de la Diputació i de les subvencions europees, a Bescanó li pertocarà fer-se càrrec de 315.000 euros i a Sant Gregori de 305.000 a pagar amb tres terminis entre els anys 2023 i 2025.

«És cert que els preus dels materials han incrementat el cost però al tenir major subvenció, una aportació extraordinària de la Diputació de Girona i poder pagar amb tres anualitats fa que des de l’Ajuntament veiem possible aquesta inversió», detalla l’alcalde de Sant Gregori, Quim Roca, sobre un projecte que, des de l’any 2014, ha estat reivindicat per veïns de les dues poblacions del Gironès. «És una passera molt reivindicada i necessària; en primer lloc, perquè a Bescanó la gent té molta tradició d’anar a Sant Grau travessant a l’altra llera del riu i, sense ella, han de fer la volta per Bonmatí que és el següent pont», recorda Vinyoles. Els dos alcaldes apunten que el projecte de la passera que es revisa ara és, exactament, el mateix que el que es va aturar l’any passat amb l’única modificació del cost. «Des del Consorci de Vies Verdes s’ha fet una bona feina per aconseguir aquesta nova subvenció que és molt més elevada que no pas l’altre que havíem tingut, la qual es va haver de renunciar pels terminis que marcava d’execució de l’obra», puntualitza Quim Roca.