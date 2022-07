El ple de Girona ha aprovat inicialment la municipalització de l'aigua. La proposta, dividida en diferents punts, ha rebut els vots a favor de l'equip de govern de JxCat i ERC, el grup del PSC i el regidor no adscrit. Guanyem s'ha abstingut i la regidora de Cs hi ha votat en contra.

La gestió dels serveis d'abastament, distribució i sanejament passarà a ser directa a través d'una empresa pública supramunicipal que es dirà Cicle de l'Aigua del Ter SA. El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha afirmat que amb el canvi en la gestió s'obre una "nova etapa" per "revertir una situació que s'ha anat acumulant durant els darrers 30 anys" d'incompliments per part del soci privat que havia gestionat el servei a través de l'empresa mixta Agissa.

La municipalització de l'aigua a Girona, Salt i Sarrià de Ter enfila la recta final. A finals del 2017, el jutjat d'instrucció 2 de Girona, que investiga presumptes irregularitats per part del soci privat de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) que fins aleshores gestionava el servei, va apartar Girona S.A de la gestió i la van assumir els tres ajuntaments. I a l'octubre del 2020, els consistoris van rescindir el contracte a la societat.

Des d'aleshores, el procés per fer efectiu el nou model públic de gestió de l'aigua s'ha allargat més del previst. Entremig, els ajuntaments han redactat els dos reglaments que formen part del plec del nou servei (el d'abastament i el de sanejament) i també han fet una proposta de tarifes. A més, també han decidit que serà una empresa supramunicipal de nova creació la que s'encarregarà, a partir de la tardor, de la gestió de l'aigua als tres municipis i que es dirà Cicle de l'Aigua del Ter SA. Terés ha concretat que, a diferència de l'anterior empresa mixta, la nova no fa referència a cap dels municipis perquè la intenció és que pugui acabar oferint servei a més municipis de l'àrea urbana.

El ple de Girona d'aquest divendres ha fet l'aprovació inicial del canvi de gestió i ara s'obre el termini de 30 dies per presentar al·legacions abans de fer l'aprovació definitiva. La nova empresa s'encarregarà de l'abastament en alta i en baixa i del sanejament en baixa, és a dir, des de la captació al riu fins que arriba a les llars passant per la planta potabilitzadora (distribuint-la a Girona, Salt i Sarrià de Ter; al Consorci de la Costa Brava i als sis municipis de l'entorn de Girona) i des que surt dels habitatges fins a la xarxa de clavegueram, fent-se càrrec del manteniment i de les inversions necessàries. L'empresa pública Trargissa continuarà encarregant-se del sanejament en alta, per tant de la depuració de l'aigua i el seu retorn al riu.

El ple també ha donat llum verda, amb les mateixes votacions, a les noves tarifes de l'aigua, que mantenen el preu mitjà de l'aigua que paguen les persones usuàries en l'actualitat. Substitueixen les vigents des del 2013 i no repercutiran l'increment de l'IPC dels darrers deu anys. A més, preveuen una major progressivitat en el cost en funció del consum.

El regidor ha explicat al ple que la principal novetat és l'increment dels metres cúbics d'aigua inclosos en el primer tram, el més econòmic, que passarà de 6 metres cúbics a 9, mantenint el preu que hi havia fins ara. I, amb la voluntat de garantir l'accés a l'aigua, les noves tarifes inclouen una mesura de tarifació social per a les persones vulnerables de la ciutat, amb una bonificació del 100% del cost tant de la quota fixa com del consum d'aigua en el primer bloc, fins als 3 metres cúbics al mes.

Martí Terés ha concretat que, amb l'aplicació dels nous preus, preveuen que l'empresa pública de gestió de l'aigua multipliqui per dotze la inversió anual en manteniment d'instal·lacions. En concret, disposarà de 867.119,03 euros l'any per substituir les canonades i instal·lacions obsoletes, enfront dels 71.250 euros l'any que s'hi destinaven actualment. De fet, el regidor ha remarcat que, després d'un procés llarg i complex per fer el canvi de gestió, a través de la gestió 100% pública podran "revertir" la manca d'inversió en el manteniment i les infraestructures detectades per part del soci privat en els darrers anys.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha remarcat que han votat a favor de la proposta per coherència perquè, al llarg del tot el procés fins a arribar a aquest moment, han pogut comprovar que la gestió directa és la millor opció per gestionar l'aigua a la ciutat. Sobretot, perquè és un recurs imprescindible per a la ciutadania. Sí que ha fet un seguit de consideracions que espera que es puguin treballar des d'ara i fins a l'aprovació definitiva com ara acompanyar-ho d'un pla director i d'un pla econòmic i financer a llarg termini-

Guanyem Girona, en la intervenció més tensa del ple, i que ha acabat amb algun retret verbal entre el portaveu Lluc Salellas i tant el regidor com l'alcaldessa, Marta Madrenas. Salellas ha subratllat que l'origen del procés de municipalització és la querella que va interposar la CUP davant les sospites d'irregularitats a Agissa i li ha retret a Terés que no els mencionés a l'inici de la seva intervenció, quan ha fet un seguit d'agraïments.

A més, Salellas ha explicat que no podien votar a favor de la proposta, tot i que defensen la municipalització, per diversos motius com, per exemple, que hi ha dubtes sobre assumptes "preocupants", com ara com es farà la liquidació perquè les inversions que s'havien fet són "irrisòries" i Agissa té un passiu de prop de 2 MEUR: "De tot això, avui en podríem pagar les conseqüències sobre com ens trobarem el servei".

A més, també ha criticat que s'hagi trigat tant a materialitzar la proposta i ha carregat directament contra la pròrroga de vuit anys del contracte que es va fer el 2012, quan Carles Puigdemont era alcalde de Girona. En aquest punt, l'alcaldessa ha replicat que no els pots acusar de no haver estat "diligents": "S'ha fet molt bona feina i amb molt de rigor".

La regidora de Cs, Míriam Pujola, ha justificat el vot en contra per les "formes" de l'equip de govern i apunta que "tot s'ha acabat fent a darrera hora" i sense comptar amb les aportacions de l'oposició.