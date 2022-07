De l’1 al 30 de setembre estaran obertes les convocatòries per el programa «Aixequem Persianes» Aquest any l’Ajuntament de Girona hi destinarà 30.000 euros.

L’objectiu és fomentar la implantació d’activitats econòmiques en els barrisamb major atur i locals comercials buits, i millorar així la cohesió social de la ciutat. Les ajudes s’atorguen en règim de concurrència competitiva a través d’una convocatòria oberta i es valoren diferents criteris. La regidora de Promoció econòmica, Glòria Plana va assegurar que «donem especial rellevància a projectes que siguin singulars o que proposin una oferta diferent per al barri on es volen implantar.» Les subvencions són d’un import màxim de 3.500 euros per a l’establiment i l’inici de l’activitat, i amb dos topalls.