Marta Madrenas i el govern municipal de Junts i ERC podran marxar a les vacances d’estiu, el Ple d’ahir era el corresponent al mes d’agost i no n’hi haurà cap més fins al setembre, amb un notable punt de tranquil·litat després d’haver pogut aprovar l’inici de la municipalització de l’aigua, la possibilitat de poder continuar part de la fracció orgànica a Solius o la reversió de la gestió de dos aparcaments subterranis. A diferència dels pressupostos (Daniel Pamplona) o del contracte de neteja (Míriam Pujola), el govern municipal no es va haver de refiar aquest cop del regidor no adscrit o de la de Ciutadans i va arribar amb, almenys en part, els deures fets amb PSC o Guanyem Girona. Fos amb vots favorables o amb abstencions.

L’aprovació inicial del canvi en el model gestió dels serveis d’abastament, distribució i sanejament de l’aigua, tant de Girona com de Salt i Sarrià de Ter, que passarà a ser directa a través de la nova empresa pública supramunicipal «Cicle de l’Aigua del Ter SA» va ser el punt més destacat del Ple. I també el que explica millor els acords, i desacords, del govern municipal amb PSC i Guanyem Girona. Avui en dia, govern i oposició estan d’acord amb municipalitzar l’aigua, però l’aprovació inicial va comptar amb el suport del PSC i no pas de Guanyem que es va abstenir. Una abstenció que va provocar un petit intercanvi dialèctic entre Martí Terés (regidor de Sostenibilitat) i Lluc Salellas i Laia Pèlach. Per un, Terés, l’abstenció «era un vot negatiu» atès que, per aprovar-se l’inici de l’expedient de municipalització calia la majoria absoluta del Ple, mentre que pels altres, els regidors de Guanyem, l’abstenció era «un vot per deixar un període de temps per poder fer aportacions». Unes aportacions que, al seu entendre, no han estat ateses en el marc de la mesa de l’aigua. «El que hem aprovat avui compleix amb un objectiu de mandat, que és el de tenir un model de gestió cent per cent públic, amb la voluntat de revertir algunes situacions que hem viscut aquests últims 30 anys, i millorar la prestació del servei i les inversions», va explicar Terés sobre un procés que, unificant el ritme amb els ajuntaments de Salt i Sarrià amb qui s’ha creat la nova empresa «Cicle de l’Aigua del Ter», es complementarà en els mesos vinents. De moment, en el Ple d’ahir també es va aprovar les noves tarifes que mantenen els mateixos preus que estan pagant els usuaris actualment. També, en l’únic punt sobre aquest tema que va comptar amb el vot favorable, de Guanyem es va aprovar una modificació de crèdit per «l’adquisició d’accions» de l’esmentada empresa «Cicle de l’Aigua del Ter».

Orgània a Pedret i Solius

El destí de la fracció orgànica dels residus de la ciutat era l’altre punt destacat del Ple d’ahir i, a diferència del que havia passat amb la municipalització de l’aigua, el govern municipal va trobar més suport en Guanyem Girona que en el PSC. La proposta de Junts i ERC era repartir l’orgànica entre l’abocador de Pedret i Marzà i, una part més petita, a Solius. Els socialistes van donar suport a l’acord amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per portar fracció orgànica a Pedret, i van votar en contra de Solius per «les sentències fermes sobre el tancament d’aquest equipament». Paneque va retreure a Guanyem donar suport a proposta del govern amb l’argument «d’estalviar 400.000 euros en comparació amb la nostra de portar-ho a Pedret i a l’abocador de la Garrotxa sense tenir en compte el cost de les 3.400 tones que portarem a Solius fins a l’any 2026». Guanyem va argumentar el seu vot afirmatiu per l’obtenció de contrapartides com «bonificacions a les llars amb compostadors i per la introducció d’una prova pilot per fer un compostador comunitari».