Els Mossos investiguen un nou cas de punxades a Girona, tal com ha pogut confirmar aquest diari. La possible víctima és una noia que la nit d'aquest divendres va presentar-se d'urgències a l'Hospital Trueta, manifestant símptomes d'atordiment des de la nit anterior. Fins ara, a tot Catalunya s'han denunciat 17 casos; 12 d'ells a Lloret de Mar.

El mètode de la 'punxada' complica la lluita contra el fenomen de la submissió química

El nou mètode de la 'punxada', del que els Mossos han rebut 17 denúncies, sense que cap hagi derivat en violació, complica la lluita de la policia, l'administració i els mateixos locals d'oci contra la submissió química, la intoxicació pensada per agredir una dona mig inconscient. Les dades del fenomen de les agressions sota submissió química parlen per si soles: entre l'1 de gener i el 12 de juny d'aquest 2022 s'haurien produït només a Catalunya 288 casos, 167 per submissió química i 121 per vulnerabilitat química, als quals cal sumar 17 denúncies dels últims dies davant els Mossos. En el conjunt d'Espanya, el 2021, va haver-hi un total de 3.001 sol·licituds de recerca a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses d'Espanya (INTCF) de casos d'agressions sexuals, i es va demanar estudi de submissió o vulnerabilitat química en 994 (33,1%) casos. El 72,1% dels casos analitzats van donar positiu en alguna substància -ja sigui alcohol, drogues d'abús i/o psicofàrmacs- aïlladament o en combinació, en un context on el 92,4% de les víctimes van ser dones.

En què consisteix la 'punxada'

El mètode de la 'punxada', pel qual s'administra per injectable i no dissolent la burundanga o una altra substància similar en una copa, provoca una pèrdua de consciència de la víctima, amb l'objectiu de cometre una agressió sexual, però també un delicte patrimonial, recorden des de Mossos. El relat de les víctimes parla d'estar a la pista de ball o entre molta gent i sentir una punxada al braç o cuixa i després sentir que l'extremitat s'adorm per més tard sentir mareig i malestar general. L'agent d'igualtat i experta en violències sexuals d'Àgora, Alba Martínez Rebolledo, ha explicat a Efe que la metodologia de la 'punxada' porta ja algun temps en llocs com Regne Unit i que a Espanya es va començar a prendre de debò després dels últims Sant Fermins, on es van reportar diverses denúncies. Apunta que en cas de sentir que podem haver patit aquesta intoxicació hem de demanar ajuda a la seguretat del local o punt lila i anar a un centre sanitari perquè ens treguin una mostra de sang, que servirà per a la denúncia si s'escau. L'experta en violència sexual adverteix que en el 80% dels casos de submissió química, punxada o intoxicació de la beguda, la persona responsable és coneguda de la víctima, «lluny del mite del desconegut depredador monstruós». L'administració catalana fa setmanes que està formant a professionals dels punts liles i la policia s'ha mobilitzat per evitar les agressions sexuals en zones d'oci i clubs.

El paper de les discoteques

Malgrat que a Catalunya totes les denúncies han passat en discoteques ara com ara, des de la patronal de l'oci nocturn Fecarsam assenyalen que el mètode de la punxada i en general la submissió química se circumscriuen més aviat a l'oci «il·legal» com macrofestes o botellons. No obstant això, la mateixa Fecarsam informava al maig que una vintena de discoteques s'adherien al protocol internacional per prevenir agressions sexuals, denominat 'Ask for Angela' (Pregunta per l'Àngela), i que repartirien tapa gots per a les begudes, mesura que segons ha comprovat Efe en conversa amb els locals encara no s'ha engegat. Sobre les substàncies involucrades en la submissió de la víctima, encara que en l'imaginari col·lectiu aquest tipus d'agressions s'associa amb la burundanga, GHB i Flunitrazepam, aquestes només formen part del 3% dels casos, i és l'alcohol, una substància a l'abast de tots, la que més incidència té. La patronal de l'oci nocturn Fecalón, per la seva banda, demana davant d'aquests casos «prudència, anàlisi serena de la situació i col·laboració amb l'administració» al mateix temps que adverteix sobre la dificultat que pot haver-hi per processar als autors de les punxades. El seu secretari general, Fernando Martínez, alerta en aquest sentit que, d'acord amb els casos denunciats, els autors no podran ser processats per agressió sexual o furt en grau de temptativa, doncs no s'han produït, i podria haver-hi dubtes sobre el delicte de salut pública, ja que la droga administrada no ha deixat rastre en les anàlisis.

La resposta judicial

La lletrada penalista especialitzada en violències sexuals Laia Serra ha explicat a Efe que hi ha moltes «llegendes urbanes amb la burundanga», i remarca la gran incidència de l'alcohol en aquest tipus d'agressions. «No fa falta pensar en algú que va al mercat negre a comprar substàncies específiques», ha defensat Serra, que ha destacat: «d'alcohol n'hi ha a totes les festes, a tot arreu». Serra ha demanat que, en l'àmbit judicial, «hi hagi més formació, més recerca, i menys tòpics i menys estereotips», davant la mirada d'un sistema judicial que, o bé considera difícil de demostrar aquestes agressions o que assenyala a la víctima: «Si te n'has anat de festa, qui juga amb foc es crema». En aquest context, ha posat el focus en la llei coneguda com 'si és sí' i imposa una nova mirada cap a aquest tipus d'agressions, «un nou paradigma» on «s'incorpori una nova definició de consens» del que és el consentiment. A més, critica la «demagògia» dels que asseguren que es destrueix la presumpció d'innocència, ja que en dret penal mai es pot invertir la càrrega de prova en atemptar contra la presumpció d'innocència, i que el que fa aquesta llei és «afegir altres ingredients per veure si hi ha consentiment o no». Només un 5,8% de les condemnes per agressions sexuals contemplen la submissió o vulnerabilitat químiques, segons un estudi d'Intress que analitza 240 sentències de l'Audiència de Palma de Mallorca entre 2015 i 2020.