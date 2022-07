«La Ciutat Esportiva del Girona és una gran oportunitat per Vilablareix»

Quan es canvia d’alcalde a menys d’un any de les eleccions, sol voler dir que aquella persona serà el proper candidat. En el cas de Maite Tixis també?

Això es resoldrà després de l’estiu a l’assemblea local. Allà es decidirà qui serà el proper alcaldable. Pot ser que sigui jo, però ho hem d’acabar de decidir.

Però li faria il·lusió?

Moltíssima. Esclar. És un gran repte, tot l’equip tenim moltes ganes de fer coses. Som un grup de gent molt cohesionat i quan l’alcalde, en David Mascort, ens ha demanat un relleu tots teníem clar que hi havíem de ser.

Doncs parlem del poble. Vilablareix està creixent molt o està creixent desmesuradament?

Desmesuradament segur que no. Aquest creixement estava previst des de fa molt temps i el que ha passat és que s’han posat en marxa, en un moment concret, moltes promocions a la vegada. Sí, Vilablareix creix. Però creix d’una forma sostinguda, no desmesurada. I el que estem fent són previsions i treballant de cara a tot aquest creixement.

El serveis han d’anar creixent i dimensionant per als nous volums de població.

Acabem d’ampliar el servei de pediatria del CAP, tot i que depèn de la Generalitat i no de l’Ajuntament, a la llar d’infants també han pogut entrar totes les famílies que ho havien demanat. Es preveu que hi hagi un nou increment de famílies que el demanin, perquè han vingut a viure moltes parelles joves i per les noves polítiques de gratuïtat a P2, però segur que trobarem alternatives.

S’està fent la nova escola i el darrer curs es va estrenar l’edifici de l’institut. El comparteixen amb Quart i Fornells. Aguantarà? Serà suficient?

També amb Aiguaviva. Aguantarà perquè, també, hi ha projectes per fer instituts en pobles veïns. A Quart, per exemple. Però, tot i això, al municipi no hi ha ningú que s’hagi quedat sense plaça a l’institut de Vilablareix. L’escola ja es va contemplar fer-la amb la capacitat que ha de tenir i no crec que hi hagi problemes.

Fins on calculen que pot créixer la població de Vilablareix?

Ara mateix estem a 3.250 habitants i es preveu que podem arribar fins a uns 5.000 amb tots els pisos que s’estan fent ara a Vilablareix. Serà així, però no ens alarmem. També estan previstos uns pisos de lloguer i de venda de protecció oficial, perquè tots els municipis volem que els joves del poble es puguin quedar a viure aquí.

Vilablareix té gairebé de tot, però no té un supermercat. Abans de la pandèmia hi havia el projecte de fer-ne un a l’entrada des de Girona. Com està el tema?

En estudis de serveis tècnics. És veritat que ara ja comencem a tenir un volum de gent al poble que permet pensar tenir una superfície comercial, un supermercat. Estem negociant amb l’empresa per veure si el projecte s’acaba de concretar. Seria en un solar on es van enderrocar unes naus, davant del Dual i de l’aparcament de La Temporada.

També falta la connexió amb la ciutat de Girona a través de carril bici. Ara sembla que, amb fons europeus, a Girona poden accelerar les obres des de la rotonda de Mas Gri fins a Vilablareix.

Nosaltres sempre l’hem demanada, perquè facilitaria que la gent es pogués moure amb aquest tipus de transport. A Vilablareix dona gust veure com la gent va a l’escola amb bicicleta o amb patinet. Aquest és el model de poble que volem. Tenim el projecte d’ampliar els nostres carrils bici i, pel que fa a la connexió amb Girona, si arriba serà perfecte perquè permetrà que molta gent la pugui utilitzar. Ja n’hi ha que ho fan ara, però amb una sèrie de riscos.

La connexió amb Girona depèn bàsicament de l’Ajuntament de Girona. L’entesa sempre ha estat complicada.

Bé. No sé què dir. Suposo que per a ells les coses també són complicades. Som municipis veïns, hem de cooperar en els projectes i espero que tot això arribi a bon port.

Aquesta àrea urbana que sembla que ningú s’acaba de creure?

Nosaltres sí que ens ho creiem. Només cooperant entre tots els municipis podrem aconseguir majors resultats. Nosaltres volem treballar amb l’àrea urbana i allarguem la mà a totes les poblacions veïnes. No hauria de ser-ho. Els objectius són comuns: treballar pel benestar de la gent. Som representants dels diferents ajuntaments, però ens devem a la gent. Hem de tenir aquesta mirada.

Teniu estadístiques de quanta gent viu a Vilablareix i va cada dia a Girona per treballar. O a Salt, o a Fornells, o a Quart...

Hi ha molt moviment diari. Això és així, molta de gent de Vilablareix treballa fora, però jo vull sortir d’aquesta idea de «poble dormitori». Perquè sincerament no és així. Treballem molt amb totes les entitats, darrerament s’han fet moltes noves entitats. L’avantatge de Vilablareix és que vius amb la tranquil·litat d’un poble, amb tots els serveis i, és cert, molt ben comunicat amb una gran ciutat com a Girona. Però tenim entitat pròpia i allarguem la mà a tota la gent nova que ha vingut aquí per tenir aquest estil de vida. Un poble tranquil, on es pot circular sense massa problemes i on la gent es troba a la piscina, a Can Gruart, pot fer un munt d’activitats en un poble molt viu. Ho tenim tot.

Ara també tindrà molt a prop, a Aiguaviva. Serà bo per a Vilablareix?

Evidentment. Tenir un equipament com Hipra al costat genera beneficis, perquè molts treballadors utilitzen serveis com, per exemple, els restaurants. Ja ho hem notat.

I el possible augment de trànsit? Ja els hi han explicat que els camions no han de passar pel mig del poble?

Sí. Els hi expliquem i està molt ben senyalitzat a la rotonda venint d’Aiguaviva. A vegades, passa, que quan anem per primer cop en un lloc el Google ens porta per on no toca i ens trobem amb un tràiler al mig del poble. Això també ens passa, però, de mica en mica, la gent anirà coneixent els circuits i també serà més còmode per a ells.

La ciutat Esportiva del Girona també seria beneficiosa per a Vilablareix? La notícia va posar nerviosos alguns veïns.

Tranquil·litat. No és moment de posar-se nerviosos. És cert que el Girona s’ha posat en contracte amb nosaltres, però encara no hi ha cap projecte entrat a l’Ajuntament. És una gran oportunitat per al municipi, però s’ha d’estudiar bé, veure el projecte i veure què ens ofereixen i arribar a un acord. Si em preguntes si crec que és una bona oportunitat. Doncs jo crec que sí. Però els projectes es fan perquè siguin beneficiosos per la gent i el poble de Vilablareix en surtin beneficiats. Tenim les portes obertes de l’Ajuntament per a qualsevol persona del municipi que vulgui saber en quin punt està el tema.

Com en poden sortir beneficiats?

Hem de pensar en gran. A deu anys vista. Si mires el mapa de l’entorn de Girona, l’únic punt per on es pot créixer és allà. Pensa que en aquella zona hi haurà el nou hospital Trueta, que potser un pol de salut i benestar molt gran del sud d’Europa, i Vilablareix estarà al mig de tot plegat. S’haurà de parlar de temes de mobilitat, d’accessos, d’enllumenat de tot aquell entorn.

El futur Trueta també s’aixecarà prop de Vilablareix. També suma a la llista de temes positius?

És clar que sí. El Trueta, tot el que l’envoltarà pel que fa a recerca mèdica, la ubicació de la nova Clínica Girona... Tenir equipaments prop del poble és bo. Vol dir projecció, feina per la gent del poble, atracció de parelles joves que poden veure en Vilablareix un lloc per venir a viure i fer el seu projecte de vida.