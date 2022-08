Entren a robar i fan «importants destrosses» en una escola de Salt

Portes esbotzades, destrosses arreu i el robatori de material informàtic, sobretot tauletes. A falta d’un balanç més acurat aquest és el panorama que es van trobar aquest dilluns al matí a l’escola El Gegant del Rec de Salt. A tocar l’Espai Gironès. Els Mossos d’Esquadra estan investigant el robatori que s’hauria produït al llarg del cap de setmana, però, que tota la escola té alarma, ningú se n’hauria adonat fins aquest dilluns al matí. «M’ha avisat aquest matí el regidor d’Educació (Fermín Cunill) i he anat, però hem d’esperar que els Mossos acabin amb la seva inspecció per fer un balanç més detallat d de les destrosses i del que s’hagin pogut emportar», explicava ahir a la tarda la directora d’El Gegant del Rec, Carme Gutiérrez. En una línia semblant, també esperant al balanç final, el director territorial d’Educació, Adam Manyé, admetia que les «destrosses són molt importants».

Els lladres van actuar a la part de l’escola que està en un nou edifici encara inacabat, El Gegant del Rec encara té l’altra part en barracons, a la qual van accedir forçant una finestra. Un cop dins, els autors del robatori van remoure, o destrossar, portes i mobiliari buscant el seu botí i, fins i tot, van provar d’obrir la màquina de vending. «Espero que puguem obrir sense problemes el setembre, l’Ajuntament ens ha dit que ens ajudaria, però estem en mes d’agost i s’ha de veure com es poden reparar les destrosses», apuntava la directora de l’escola mentre que, des del Departament d’Educació, Adam Manyé confirma que «treballarem amb l’Ajuntament per arranjar els desperfectes com més aviat millor».

El robatori d’El Gegant del Rec, pel «modus operandi» utilitzat, és molt similar als que han patit altres centres escolars de les comarques gironines en els últims mesos. Per exemple, també a Salt, el passat el novembre a l’Institut Vallvera on els van deixar sense portàtils. Un altre similar, amb robatori i moltes destrosses, a l’Institut Escola de Lloret de Mar el desembre. Un parell de mesos abans a l’Institut Salvador Alsius de Banyoles, on es van emportar uns 80 ordinadors.

Ahir també, a Salt, va aparèixer el quadre elèctric de l’antiga fàbrica Coma Cros manipulat i la Policia Local investiga si va ser una bretolada o un intent d’accés a l’equipament. El que van fer amb la manipulació el local és deixar sense llum, segons van confirmar fonts municipals.