El 14 de juliol de 2020, ara fa poc més de dos anys, la ciutat de Girona va retre un homenatge a les víctimes de la Covid-19 de la ciutat. 147, en aquelles dates posteriors a la primera onada de la pandèmia. El llavors president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va acompanyar Marta Madrenas en un acte al parc de les Ribes del Ter que va acabar amb la descoberta d’una placa just davant d’un desmai que també es va plantar aquell mateix dia. El desmai encara hi és, tot i que amb les elevades temperatures no presenta la seva millor imatge, però la placa fa dies que va desaparèixer. Només en queden els dos suports metàl·lics, aparentment serrats amb una radial, en el que des de l’Ajuntament de Girona es creu que "va ser una bretolada".

La intenció de l’ajuntament és "reposar la placa", però, de moment, s’està "buscant quina és la millor forma de col·locar-la perquè no torni a passar el que ha passat". En canvi, des de l’oposició municipal, Guanyem Girona demana que, a banda de restituir la placa es "tingui més cura amb l’estat dels elements que homenatgen col·lectius o moments històrics de la ciutat". En aquest sentit, Lluc Salellas apunta "brutícia i deixadesa" que, des del seu punt de vista, presenten d’altres plaques commemoratives. Per exemple, la que reivindica els drets del col·lectiu LGTBI, a la plaça d’Independència, o la que recorda l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat a les acaballes de la Guerra Civil, a la plaça Marquès de Camps. A la placa, ara desapareguda, s’hi podia llegir. "De la ciutat de Girona en memòria de totes les persones que la pandèmia de la Covid-19 ens ha pres abans d’hora. Sempre mantindrem viu el seu record. 14 de juliol de 2020".