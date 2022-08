L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó un acusat per abusar sexualment d'un noi a qui havia conegut a través d'apps de cites. La sentència recull que processat i víctima es coneixien virtualment perquè havien parlat prèviament per la xarxa 'Wapo' i que el desembre del 2019 van contactar via 'Grindr' i van quedar a la botiga de menjar preparat que l'acusat regenta a Salt (Gironès). Es van trobar a les nou del matí del 13 de desembre, quan l'establiment encara no estava obert al públic. El tribunal conclou que van començar a mantenir relacions sexuals consentides a la rebotiga fins que la víctima va patir una fissura anal que li va provocar «un gran dolor»: «Li va sol·licitar expressament a l'acusat que parés, però no ho va fer».

La fiscalia l'acusava inicialment d'un delicte de violació i d'un delicte de lesions lleus i demanava per al processat una condemna de 9 anys de presó i 1.350 euros de multa. També sol·licitava 9 anys de llibertat vigilada i volia que l'acusat no es pogués apropar a menys de 200 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 11 anys. En concepte de responsabilitat civil, l'acusació pública demanava que el processat indemnitzés la víctima amb 25.559,46 euros. L'acusació particular sol·licitava la mateixa pena, però elevava la indemnització a 30.559.46 euros. La defensa negava els fets i demanava l'absolució.

La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, recull als fets provats que acusat i víctima van quedar a les nou del matí del 13 de desembre del 2019 a la botiga de menjars preparats que regentava el processat a Salt. Es coneixien virtualment perquè havien parlat a través de la xarxa social 'Wapo' i, després, van tornar a contactar via 'Grindr' per concertar la cita.

Un cop a l'establiment, que en aquell moment estava tancat, tots van passar a la rebotiga. La sentència conclou que van començar a tenir relacions sexuals consentides: «Un cop va començar, i per causes desconegudes, però relacionades amb la penetració, la víctima va patir una petita fissura anal que li va provocar un gran dolor». El tribunal remarca que en aquell moment la víctima li va dir «expressament» a l'acusat que parés, però que «no li va fer cas». «Va desoir voluntàriament la petició i va seguir amb els moviments de penetració fins a ejacular», argumenta l'Audiència.

Abús sexual

Per això, el tribunal el condemna com a autor d'un delicte d'abús sexual amb penetració, i no de violació com sol·licitaven les acusacions, perquè sosté que no s'ha pogut acreditar que l'acusat «hagués d'exercir cap pressió física» cap a la víctima. L'Audiència li imposa una pena de 4 anys de presó i 5 de llibertat vigilada i xifra la indemnització en 5.000 euros pel dany moral. A l'hora de dictar sentència condemnatòria, el tribunal subratlla que hi ha dues proves «de gran intensitat i poder» que acrediten els abusos sexuals, les lesions que va patir la víctima i un preservatiu amb restes orgàniques dels dos. En relació amb la fissura, la sala exposa que les forenses van dir que, tot i no ser una ferida greu, causa «un gran dolor» que no permet mantenir relacions sexuals «ordinàries i plaents».

Per això, l'Audiència argumenta que «en un moment determinat» de la relació sexual, la víctima va «retirar el consentiment» però que això no vol dir que l'acusat hagués d'exercir «violència física», que seria allò que faria que es tractés d'una agressió sexual: «Hi ha una falta de consentiment expressada per la víctima que no és considerada per l'acusat que prossegueix amb la penetració sabent que l'altra persona no ho desitja. Però aquesta manca de consentiment no ha de ser vençuda, en aquest cas concret, de cap manera agressiva, amb violència o intimidació». La secció quarta descarta la versió exculpatòria que l'acusat va donar al judici: «No podem admetre com a tesi que, amb l'existència d'aquesta dolència, es permetés continuar amb la penetració amb condicions de normalitat».