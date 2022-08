La gestió pública de l’aigua permetrà invertir en la xarxa 12 cops més que ara

El procés de municipalització del servei d’aigua que estan a prop de culminar els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter permetrà que, a través de la nova empresa pública "Cicles de l’Aigua del Ter", s’inverteixi dotze vegades en el manteniment i la renovació de les instal·lacions i la xarxa del que s’estava fent fins ara. Una inversió prevista de 867.119,03 euros l’any per "substituir canonades i instal·lacions obsoletes" que, segons detalla el regidor de Sostenibilitat de Girona, es farà "amb els recursos de l’empresa" i "sense apujar els preus les tarifes" que ja són més barates en comparació amb altres poblacions similars. "Els preus es mantenen, però, com no aplicarem l’augment de l’IPC dels últims anys, que no és poca cosa, acaba sent com una rebaixa real", detalla Terés recordant que les noves tarifes substituiran a les que estaven vigents des de l’any 2013. L’increment del tram de consum de la tarifa més econòmica, fins ara el límit eren sis metres cúbics i ara passaran a ser nou, farà que el preu final "també es vegi reduït per a una bona part de la població".

El manteniment dels preus de les tarifes no impedirà, segons Martí Terés, que "Cicles de l’Aigua del Ter" pugui assumir una xifra d’inversions en manteniment de la xarxa molt més elevada que el que s’estava fent fins ara. "Es finançarà al cent per cent per amb les tarifes; sense haver de repercutir benefici en el soci privat de l’antiga i amb la capacitat de fer de manera directa la captació, el tractament i el transport de l’aigua és perfectament assumible", sosté el regidor de Sostenibilitat de Girona. Terés recorda que, a diferència del passa a altres municipis, la ciutat de Girona té des de fa molts anys una concessió per captar aigua del Pasteral "sense cap cost". Una concessió, a molt llarg termini, de la qual s’aprofitarà "Cicles de l’Aigua del Ter" i que, juntament amb el fet de controlar directament "des del principi fins al final", tota la gestió de l’aigua, fa que no va empresa tingui molta més capacitat d’inversió que l’anterior (AGISSA). En comparació, fins ara la inversió anual en manteniment de la xarxa i les instal·lacions, era de 71.250 euros euros i ara, segons han detallat els tres ajuntaments, serà de 867.119. Una diferència que, com reconeix Terés, posa de manifest el dèficit d’inversió en l’anterior model d’empresa mixta "on el soci privat, que era qui tenia el coneixement de com funcionava la xarxa, proposava unes inversions i se li feia cas". De fet, abans que el desembre del 2019, s’aprovés la resolució del contracte amb AGISSA, diferents informes del secretari de l’Ajuntament de Girona consideraven acreditat que, entre els anys 1992 i 2012, l’empresa havia deixat de fer inversions i obres de manteniment a la xarxa per valor de 10 milions (concretament: 4,6 milions en inversions i 5,4 milions en reposicions).