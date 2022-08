Una nova (i solidària) vida per a bicicletes abandonades

L’Escola Tècnica de Girona (ETG) va donar, per segona vegada, una nova vida a les bicicletes abandonades. El dimecres 6 de juliol l’ETG va entregar les vuit bicicletes que els seus alumnes van arreglar en el marc del projecte BiciclETGem. En la reparació dels vehicles l’alumnat aplica tot el que han après en el PFI (Programa de Formació i Inserció), un curs per alumnes que no han obtingut el títol de secundària o que son menors nouvinguts a Catalunya i que no tenen família aquí. L’edició d’enguany és la segona d’aquest projecte formatiu, solidari i sostenible.

El programa va sorgir a partir de la idea que va tenir el professorat del PFI. Aina Gràcia, professora de l’ETG va explicar que alguns alumnes tenien problemes per anar als llocs de les pràctiques perquè no tenien una manera per desplaçar-se i que, al veure que el dipòsit de vehicles oferia bicicletes abandonades a entitats sense ànim de lucre, va decidir aprofitar l’oportunitat. El BiciclETGem es basa en arreglar aquestes bicicletes per entregar-les al Programa d’Inserció Laboral (PIL) qui les posa a disposició dels joves. Així l’alumnat aprenèn mentre ajuda a una altra persona a poder desplaçar-se per la ciutat.

Aquest any els estudiants van rebre 10 bicicletes cedides pels mossos d’esquadra i unes altres 10 del dipòsit municipal. D’aquest últim també van aconseguir 8 patinets elèctrics que tenen previst arreglar en el projecte de l’any vinent.

El major canvi d’aquesta edició va ser la metodologia. Van decidir arreglar una bicicleta per cada grup de tres o quatre persones i van veure que no calia desmuntar-les totes, això els va permetre tenir el taller més organitzat.

Després d’arreglar les bicicletes les entreguen al PIL, que acull i ajuda a joves que arriben sense referents adults. Llavors, el programa les posa en disposició dels joves i això permet que puguin desplaçar-se i facilita l’accés laboral i als cursos.

Per un altre costat el projecte aporta un coneixement tècnic als alumnes de l’ETG però també el valor de solidaritat. Tal com diu Aina Gràcia "El concepte de ‘jo faig alguna cosa per algú altre’ costa d’entendre als alumnes, però després ho acaben entenent i es converteix en un repte per ells. Alumnes que al principi no entenien la solidaritat, al final eren els més preocupats perquè les bicicletes estiguessin a punt i a temps". Gràcia explica que els estudiants aprenen la responsabilitat de fer la tasca per algú altre, i afegeix que és una cosa a la que els adolescents de la nostra societat no estan acostumats.