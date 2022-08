Al llarg de tot l’any 2021, l’Ajuntament de Girona va invertir 20.272 euros en el programa "Aixequem Persianes" en set subvencions per a la posada en marxa de noves activitats econòmiques. En el ple municipal del passat divendres, el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va lamentar que el govern "no tregui tot el suc" a un programa que veu "necessari" recordant el programa tenia un pressuposttotal de 30.000 euros. Que no es varen arribar a fer servir.

"Cal un replantejament total del programa i de la difusió que se’n fa. No pot ser que tot i destinar-hi pocs diners ens en quedin al calaix quan la ciutat necessita una reactivació urgent del seu teixit comercial", va reivindicar Salellas. Des de Guanyem Girona argumenten que les dades els donen la raó quan, en més d’una oportunitat, han defensat públicament que el programa "necessita millorar".