Cassà de la Selva disposarà aviat d’un nou camp de futbol 7 i una nova zona d’entrenament, els dos de gespa artificial, que es construiran on ara hi ha el camp de terra a la zona esportiva del municipi. Les obres començaran la setmana vinent, el dilluns 8 d’agost, i tenen un pressupost de 486.953,23 euros (més IVA). Així, Cassà disposarà d’un camp de futbol gran, un de futbol 7 i una zona d’entrenament, tots de gespa artificial, al costat de pavelló i de la piscina coberta. Per acabar de completar la millora de les instal·lacions, també es posarà un sistema de cloració d’aigua del dipòsit de reg, que servirà tant per l’actual camp de futbol com per als dos nous equipaments. També es posarà un nou enllumenat i es farà la renovació dels tancaments perimetrals encerclant les noves instal·lacions dins la zona esportiva actual.

El nou camp de futbol 7 tindrà dues porteries fixes, quatre d’abatibles, dues banquetes cobertes, un marcador electrònic i un sistema de reg. La zona d’entrenament que es construirà entre l’actual camp de futbol i el nou està pensada per no ocupar els camps per fer escalfaments abans dels partits i durant els entrenaments setmanals. Al pavelló s’instal·laran dues portes de control d’accés i de pas al pavelló per accedir a la zona de vestuaris, una porta per accedir al passadís nord i una porta automàtica per accedir des de l’actual aparcament de la zona esportiva. Està previst que les obres tinguin una durada aproximada de tres mesos i l’empresa adjudicatària que les executarà és «Sports&Landscape, SL».